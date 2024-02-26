«Погашать будут быстрее!»: Автомобилисты о скидках на штрафы за неоплаченную парковку
Любые автомобильные штрафы, которые не представляют опасности для окружающих, должны оплачиваться со скидкой, заявил НСН Сергей Канаев.
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в эфире НСН заявил, что возможность оплатить штраф за неоплаченную парковку со скидкой не предоставляется столичным водителям из-за властей Москвы.
Ранее стало известно, что в России предложили дать водителям возможность оплатить штраф за неоплаченную парковку со скидкой в размере 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, передает ТАСС. Сейчас размер штрафа за неоплату парковки устанавливают сами регионы. К примеру, в Москве он составляет пять тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - три тысячи рублей. Скидка на оплату в 50% на этот вид нарушения не распространяется. Сергей Канаев призвал дать водителям возможность оплачивать штраф за парковку со скидкой.
«Я считаю, что все автомобильные штрафы, которые не несут опасности окружающим людям, должны оплачиваться с 50% скидкой. Идея абсолютно правильная, она не вызовет какого-то ухудшения ситуации, как многие люди думают. Вряд ли автомобилисты будут нарушать преднамеренно. Когда уже штраф пришел, но будет возможность оплатить его со скидкой, абсолютное большинство автомобилистов сделают это достаточно оперативно. Я думаю, что возможность оплатить штраф со скидкой, наоборот, способствует росту числа оплачиваемых штрафов. Такой высокий ценник за неправильную парковку легко объясним. Ситуация с парковками была очень серьезной, Дептранс Москвы лоббировал этот вопрос, чтобы приучить горожан и воздействовать на водителей как можно сильнее. Вопрос предоставления скидки на оплату штрафов за неправильную парковку в Москве не рассматривался до этого, я думаю, только из-за властей столицы. Санкт-Петербург, например, не лоббировал этот вопрос. Питер в принципе более лоялен к водителям», - сказал собеседник НСН.
По его словам, на сегодняшний день оспорить штраф за неправильную и неоплаченную парковку довольно сложно.
«Оспорить штрафы, кончено, можно. Но нужно иметь в виду, что если вы захотите оспорить штраф через суд, то вероятность вашей победы около нуля. Если в приложении произошла какая-то ошибка, то можно обратиться к ним, но на это нужно потратить очень много времени. Большинство автовладельцев не готовы на это, делают это единицы», - отметил Канаев.
Рассуждая о штрафах за превышение скорости, Канаев указал за важность контекста нарушения.
«Что касается штрафов за превышение скоростного режима: нужно понимать, что нарушения тоже бывают разные. Одно дело, когда водитель за городом поехал не разрешенные 80км/час, а 90 км/час по пустой дороге, не заметив камеру или еще что-то. Ему придет штраф, но он не создавал опасность окружающим. Другая ситуация: плотный поток автомобилей на дороге, в котором какой-то водитель на разрешенной скорости начинает «играть в шашечки». Ему штраф не придет, хотя он представлял опасность окружающим его участникам дорожного движения. Это как-то неправильно, законотворцы почему-то подобные варианты развития событий на дороге в расчет не берут», - заключил эксперт.
Ранее стало известно, что сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации, в России в прошлом году составила около 141 миллиард рублей, что стало рекордом за последние пять лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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