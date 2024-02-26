«Погашать будут быстрее!»: Автомобилисты о скидках на штрафы за неоплаченную парковку

Ранее стало известно, что в России предложили дать водителям возможность оплатить штраф за неоплаченную парковку со скидкой в размере 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, передает ТАСС. Сейчас размер штрафа за неоплату парковки устанавливают сами регионы. К примеру, в Москве он составляет пять тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - три тысячи рублей. Скидка на оплату в 50% на этот вид нарушения не распространяется. Сергей Канаев призвал дать водителям возможность оплачивать штраф за парковку со скидкой.

«Я считаю, что все автомобильные штрафы, которые не несут опасности окружающим людям, должны оплачиваться с 50% скидкой. Идея абсолютно правильная, она не вызовет какого-то ухудшения ситуации, как многие люди думают. Вряд ли автомобилисты будут нарушать преднамеренно. Когда уже штраф пришел, но будет возможность оплатить его со скидкой, абсолютное большинство автомобилистов сделают это достаточно оперативно. Я думаю, что возможность оплатить штраф со скидкой, наоборот, способствует росту числа оплачиваемых штрафов. Такой высокий ценник за неправильную парковку легко объясним. Ситуация с парковками была очень серьезной, Дептранс Москвы лоббировал этот вопрос, чтобы приучить горожан и воздействовать на водителей как можно сильнее. Вопрос предоставления скидки на оплату штрафов за неправильную парковку в Москве не рассматривался до этого, я думаю, только из-за властей столицы. Санкт-Петербург, например, не лоббировал этот вопрос. Питер в принципе более лоялен к водителям», - сказал собеседник НСН.