Картаполов: Численность ВС РФ не будут увеличивать за счёт срочников

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что численность российской армии не планируется наращивать за счёт срочников, сообщает РИА Новости.

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По его словам, поручение президента РФ Владимира Путина по увеличению численности Вооружённых сил до 1,5 млн человек будет выполняться за счёт контрактников.

«Сейчас численность Вооруженных сил - миллион 150 тысяч, 490 тысяч набрали контрактников... нам надо ещё год поработать на контракт, и мы будем иметь эту цифру», - уточнил парламентарий.

Он также добавил, что увеличивать число срочников нет никакой необходимости, так как количество должностей для них ограничено.

Ранее Картаполов заявил, что в комитете Госдумы по обороне никто не поддерживает предложение увеличить срок службы в армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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