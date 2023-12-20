Картаполов: Численность ВС РФ не будут увеличивать за счёт срочников
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что численность российской армии не планируется наращивать за счёт срочников, сообщает РИА Новости.
По его словам, поручение президента РФ Владимира Путина по увеличению численности Вооружённых сил до 1,5 млн человек будет выполняться за счёт контрактников.
«Сейчас численность Вооруженных сил - миллион 150 тысяч, 490 тысяч набрали контрактников... нам надо ещё год поработать на контракт, и мы будем иметь эту цифру», - уточнил парламентарий.
Он также добавил, что увеличивать число срочников нет никакой необходимости, так как количество должностей для них ограничено.
Ранее Картаполов заявил, что в комитете Госдумы по обороне никто не поддерживает предложение увеличить срок службы в армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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