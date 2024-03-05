Депутат Бессараб заявила, что россияне могут докупить стаж для пенсии
Россияне могут докупить для пенсии трудовой стаж и нужные пенсионные баллы. Как сообщает Газета.Ru, об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По её словам, данная возможность будет интересна тем, кто не смог в полном объёме сформировать свой трудовой стаж, либо имеет недостаточный пенсионный баланс.
«Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить», — указала парламентарий.
Бессараб добавила, что каждый год цена меняется, и в 2023 году за 340 тысяч рублей россияне могли приобрести не более 8,12 пенсионных баллов.
Ранее депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, предполагающий прибавку к пенсии выплаты в два прожиточных минимума при стаже работы от 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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