Депутат Бессараб заявила, что россияне могут докупить стаж для пенсии

По её словам, данная возможность будет интересна тем, кто не смог в полном объёме сформировать свой трудовой стаж, либо имеет недостаточный пенсионный баланс.

«Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить», — указала парламентарий.

Бессараб добавила, что каждый год цена меняется, и в 2023 году за 340 тысяч рублей россияне могли приобрести не более 8,12 пенсионных баллов.

Ранее депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, предполагающий прибавку к пенсии выплаты в два прожиточных минимума при стаже работы от 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

