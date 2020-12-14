Познер: Нет ничего важнее экологии! Такой нацпроект нужен

Телеведущий и журналист Владимир Познер в интервью НСН подвел итоги уходящего года, особенно подчеркнув, что не видит для себя ничего важнее, чем вопросы экологии. По его мнению, современное общество во всем мире не отдает себе отчета последствий своего небрежного отношения к природе и окружающей среде.

«Я являюсь членом Всемирного фонда дикой природы, и это часть того, чем я занимаюсь, если мы говорим о моей общественной деятельности. Я считаю, что в мире мало вещей, которые были бы важнее экологии. Учитывая, что происходит не только с нашей страной, но с миром в целом, учитывая все изменения в климате, я думаю, что мы не отдаем себе отчета в том, что мы давно роем себе могилу, в самом прямом смысле этого слова. Постепенное таяние ледников, Северного полюса, постепенное исчезновение разных областей земли – это уже неизбежно. Подчеркну еще раз, я плохо представляю, что может быть важнее экологии и заботы о ней», – заявил НСН Владимир Познер.

Известный журналист рассказал о своих экологических привычках, отметив, что при всем его желании, в России не всегда возможен раздельный выброс мусора.

«Раздельный сбор мусора затруднен, если во дворе нет специальных приемников. И если их содержимое потом скидывают в один грузовик, мусор между собой перемешивается, то о раздельном сборе вообще сложно говорить. Но там, где это возможно, я это делаю, но пока, к сожалению, с этим у нас в стране дела обстоят очень плохо. Другие простые правила я соблюдаю: сдаю батарейки, стараюсь не покупать что-либо в пластике. А еще очень жду, когда у нас запретят делать какие-либо предметы из пластмассы», – поделился он с НСН.

При этом, Владимир Познер поддержал национальный проект «Экология». По его мнению, только с помощью просвещения общество поймет, что забота об экологии нужна каждому из нас, а не правительству.