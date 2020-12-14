Познер: Нет ничего важнее экологии! Такой нацпроект нужен
Журналист Владимир Познер в интервью НСН поддержал национальный проект «Экология» и заодно рассказал, кому это нужно.
Телеведущий и журналист Владимир Познер в интервью НСН подвел итоги уходящего года, особенно подчеркнув, что не видит для себя ничего важнее, чем вопросы экологии. По его мнению, современное общество во всем мире не отдает себе отчета последствий своего небрежного отношения к природе и окружающей среде.
«Я являюсь членом Всемирного фонда дикой природы, и это часть того, чем я занимаюсь, если мы говорим о моей общественной деятельности. Я считаю, что в мире мало вещей, которые были бы важнее экологии. Учитывая, что происходит не только с нашей страной, но с миром в целом, учитывая все изменения в климате, я думаю, что мы не отдаем себе отчета в том, что мы давно роем себе могилу, в самом прямом смысле этого слова. Постепенное таяние ледников, Северного полюса, постепенное исчезновение разных областей земли – это уже неизбежно. Подчеркну еще раз, я плохо представляю, что может быть важнее экологии и заботы о ней», – заявил НСН Владимир Познер.
Известный журналист рассказал о своих экологических привычках, отметив, что при всем его желании, в России не всегда возможен раздельный выброс мусора.
«Раздельный сбор мусора затруднен, если во дворе нет специальных приемников. И если их содержимое потом скидывают в один грузовик, мусор между собой перемешивается, то о раздельном сборе вообще сложно говорить. Но там, где это возможно, я это делаю, но пока, к сожалению, с этим у нас в стране дела обстоят очень плохо. Другие простые правила я соблюдаю: сдаю батарейки, стараюсь не покупать что-либо в пластике. А еще очень жду, когда у нас запретят делать какие-либо предметы из пластмассы», – поделился он с НСН.
При этом, Владимир Познер поддержал национальный проект «Экология». По его мнению, только с помощью просвещения общество поймет, что забота об экологии нужна каждому из нас, а не правительству.
«Думаю, что наше общество стало более готово к национальному проекту «Экология», потому что начали много об этом говорить. Да, нужна соответствующая пропаганда, просвещение, объяснение людям, почему это надо им, не правительству, а им! Каждому отдельно взятому человеку нужно, чтобы его ребенок дышал свежим воздухом, ел неотравленную ртутью рыбу и так далее. Поэтому такой национальный проект должен быть», – убежден Познер.
Национальный проект «Экология» входит в число 12 нацпроектов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Его цель — улучшить экологическую обстановку в России, создать комфортные условия для жизни в стране. Работа ведётся по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие доступные технологии. Срок реализации нацпроекта — до 31 декабря 2024 года. Его бюджет составляет более четырёх триллионов рублей.
НСН и «НАШЕ радио» запустили в эфире популярной радиостанции совместный проект «Экология начинается с тебя». Его поддержали известные артисты и музыканты. Так, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов посоветовал россиянам в вопросе сортировки мусора брать пример с японцев. Лидер группы «Ундервуд» Максим Кучеренко рассказал, как установил дома фильтр и теперь каждое утро начинает со стакана чистой воды. Известный рокер Гарик Сукачёв поведал о любимых водоёмах Москвы, вдоль которых он любит прогуливаться с гражданками. А актер и телеведущий Николай Фоменко рассказал, как правильно сажать деревья.
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