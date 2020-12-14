Грымов: России надо брать «экологический пример» у Японии
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал, как в Японии простые люди в очереди стоят, чтобы бесплатно поработать «на экологию».
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов поддержал совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который более двух недель идет в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире режиссер поставил в пример Японию, где часто бывал до пандемии, в вопросе сортировки мусора.
«Я очень люблю Японию, часто там бывал до эпидемии. И вот там доходит до тридцати разных контейнеров для сортировки мусора. Они дома предварительно сортируют все по разным пакетикам не потому, что у них много свободного времени, а просто они бережно относятся ко всему. Я в этом плане восхищаюсь Японией! У них люди, которые отвечают за порядок на парковке, параллельно вдоль обочины ходят и мусор собирают. Не знаю, входит ли это в их должностные обязанности, но они все это делают. Там вообще много удивительного. Допустим, заходишь в скверик в каком-нибудь небольшом городе, и на земле сидит женщина лет восьмидесяти, пропалывает. Оказывается, целая очередь из таких простых людей, как она, стоит, чтобы бесплатно поработать. То есть они стоят в очереди, чтобы помочь родной стране – они сидят и пропалывают газон», – рассказал Юрий Грымов.
Режиссер поддержал национальный проект «Экология» и его программы по правильной утилизации батареек, но считает, что этого мало.
«Например, в Финляндии везде стоят аппараты, куда ты кидаешь пустую банку из-под пива, или бутылку, а взамен получаешь чек, на который можешь себе что-то купить. У нас, ведь, тоже когда-то сдавали стекло. Почему этого нет сейчас? А если развивать тему утилизации опасных отходов, то помимо батареек, которые сейчас мы можем сдать на каждом углу, нужно говорить и помнить об опасности ртутьсодержащих предметов. Я иногда слышу, что якобы ртутные градусники не опасны, ничего страшного, если разобьются дома. Это не так! Ведь есть домашние животные, которые могут погибнуть от капли такой ртути, так что мифы развивать не надо, ртутный градусник – опасная вещь», – убежден Юрий Грымов.
Ранее проект «Экология начинается с тебя» поддержали другие постоянные авторы НСН. Так, лидер группы «Ундервуд» Максим Кучеренко рассказал, как установил дома фильтр и теперь каждое утро начинает со стакана чистой воды. Известный рокер Гарик Сукачёв поведал о любимых водоёмах Москвы, вдоль которых он любит прогуливаться с гражданками. А лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов признался в особой любви к Волге.
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