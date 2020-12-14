Грымов: России надо брать «экологический пример» у Японии

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов поддержал совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который более двух недель идет в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире режиссер поставил в пример Японию, где часто бывал до пандемии, в вопросе сортировки мусора.

«Я очень люблю Японию, часто там бывал до эпидемии. И вот там доходит до тридцати разных контейнеров для сортировки мусора. Они дома предварительно сортируют все по разным пакетикам не потому, что у них много свободного времени, а просто они бережно относятся ко всему. Я в этом плане восхищаюсь Японией! У них люди, которые отвечают за порядок на парковке, параллельно вдоль обочины ходят и мусор собирают. Не знаю, входит ли это в их должностные обязанности, но они все это делают. Там вообще много удивительного. Допустим, заходишь в скверик в каком-нибудь небольшом городе, и на земле сидит женщина лет восьмидесяти, пропалывает. Оказывается, целая очередь из таких простых людей, как она, стоит, чтобы бесплатно поработать. То есть они стоят в очереди, чтобы помочь родной стране – они сидят и пропалывают газон», – рассказал Юрий Грымов.