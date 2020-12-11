«Ундервуд»: Мы – то, что мы пьем!
Музыканты Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко рассказали НСН о полезной привычке, которая, по их убеждению, способна улучшить иммунитет и защитить от вирусов.
Группа «Ундервуд» поддержала совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который стартовал на минувшей неделе в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире участник коллектива Максим Кучеренко рассказал, что установил дома – как полагается настоящей рок-звезде – встроенный фильтр и теперь каждое утро начинает со стакана чистой и теплой воды.
«Потребление утром чистой воды, вне чая или кофе, теплой до полулитра – это великая традиция, которая может поддержать все функции организма и, в частности, защищать от вирусов. Кстати, еще лет двадцать назад говорили английские ученые, что пять кружек теплой воды утром способствуют укреплению иммунитета. Подобная традиция есть и в японской культуре – до завтрака выпивается вода. Так что с недавних пор у меня дома стоит встроенный фильтр, как у всех приличных людей. Решил приобрести именно встроенный, потому что фильтр в виде чайника мне не подходит, я же рок-звезда», – смеясь, поделился Кучеренко.
Владимир Ткаченко же в прямом эфире вспомнил, какой вкусной и свежей была вода, которую он пил в детстве, из колонки на даче в Херсоне.
«У меня на даче в родном городе Херсоне была колонка, это очень круто, и вода из нее всегда была свежайшая. Для меня это было особым удовольствием взять огромный бидон, налить этой свежей и очень холодной воды. Ученые, не только английские или японские, действительно топят за воду обеими руками. Полтора литра в день, как минимум, пожалуйста, пейте всегда, будете счастливы и здоровы, у вас тогда поднимутся не только иммунные силы, но и настроение. А если в этот день вы пошли в баню, то можно и три литра выпить. Мы – то, что мы пьем», – отметил он.
В целях улучшения качества питьевой воды в рамках национального проекта «Экология» запланировано строительство и реконструкция в регионах объектов питьевого водоснабжения. Мероприятия по проекту «Чистая вода» проходят практически по всей стране, а именно, в 83 субъектах за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где ситуация с централизованным водоснабжением наиболее благоприятная. В сентябре этого года правительство утвердило нормативы очистки стоков в поселениях и городах. Теперь они установлены на уровне показателей эффективности наилучших доступных технологий. По сути, постановление обязывает предприятия внедрять для очистки сточных вод новые, наилучшие доступные технологии или же значительно повышать эффективность в рамках текущих решений.
Ранее проект «Экология начинается с тебя» поддержали другие постоянные авторы НСН. Так, известный рокер Гарик Сукачёв рассказал о любимых водоёмах Москвы, вдоль которых он любит прогуливаться с гражданками. Лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов признался в особой любви к Волге, а актер театра и кино, музыкант Александр Устюгов поделился своей «экологической» мечтой – покорить Северный полюс на мотоцикле.
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