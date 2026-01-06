Пожилые — в люди: В России будут развивать удаленку для пенсионеров
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров, а также проводить профессиональное обучение граждан от 50 лет и старше.
Правительство России планирует активизировать поддержку трудовой занятости граждан старшего поколения, сделав акцент на развитии нестандартных форм трудоустройства — надомной, временной и гибкой занятости. Соответствующий пункт содержится в утвержденном кабмином плане, передает ТАСС.
Для реализации этой инициативы региональные власти должны запустить специализированные проекты и мероприятия, а также ежегодно представлять отчеты о проделанной работе в Министерство труда РФ.
Помимо этого, предусмотрено развитие образовательных программ для людей старше 50 лет и предпенсионеров: граждане смогут пройти профессиональное обучение и программы дополнительного образования при финансовой поддержке государства. Все эти меры направлены на то, чтобы улучшить материальное положение и повысить качество жизни пожилых россиян.
По данным Социального фонда России (СФР) на 1 сентября 2025 года, в стране насчитывается 40,7 миллиона пенсионеров, из которых 7,45 миллиона человек (более 18%) продолжают работать.
Ранее РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ сообщало, что более половины (65%) россиян рассчитывают на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, по достижению пенсионного возраста. Так, четверо из десяти (40%) респондентов планируют продолжить работать на посильной им работе, 33% хотят трудиться по профессии, а 28% собираются жить на сбережения.
Тогда глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что сегодня работодатели чаще всего рассматривают людей пенсионного возраста на позиции повара и пекаря, разнорабочего, машиниста спецтехники, горничной и уборщика.
«Согласно нашим исследованиям, только 1 из 4 экономически активных россиян считает, что пенсионные выплаты будут его основным источником дохода на пенсии. Так, 24% надеются, что смогут продолжать работать или подрабатывать, 18% рассчитывают на личные сбережения, 4% — на средства, вложенные в НПФ, 1 из 100 — на финансовую поддержку детей, 7% — на другие источники дохода. Причем россияне до 35 лет чаще полагают, что накопят сбережения к пенсии, и реже надеются на государственные выплаты. А люди 45+ чаще говорят, что их основным доходом на пенсии станут госвыплаты и подработка», — рассказала она.
По ее словам, лояльность работодателей к соискателям-пенсионерам выросла на пять п.п за год.
Однако, по словам основателя портала SuperJob Алексея Захарова, возраст для рынка труда не имеет значения — важные деловые качества и готовность работать, при этом у разного возраста сотрудников есть свои достоинства и недостатки, поэтому говорить о том, что работодатели предпочитают сотрудничать с пенсионерами, неверно.
«Работодателям больше нравится работать с теми, кто хочет работать. Возраст для рынка труда не имеет вообще никакого значения. Если работник может выполнять свои функции, работодателю все равно, сколько ему лет. В целом же можно сказать, что возрастные сотрудники более опытные, более спокойные, понимают, чего хотят, у них нет завышенных ожиданий и амбиций. Это ценится работодателями в определенных моментах. А иногда работодателям нужно, чтобы были амбиции, не было опыта и зашоренности. Тогда предпочтение отдается молодым», — сказал собеседник НСН.
По данным «Известий», люди пенсионного возраста претендуют как на вакансии, требующие квалификации, так и не подразумевающие особой подготовки. Помимо очевидного желания увеличить свой доход, люди старшего возраста хотят оставаться частью профессионального сообщества и социально активными. Как отмечает газета, они пережили времена «турбулентности» 90-х, смогли приспособиться к новым условиям жизни, поэтому вряд ли готовы вести спокойную и размеренную жизнь пенсионеров. Поэтому и работодателям следует адаптировать условия труда для возрастных сотрудников, предусмотрев гибкий график, ДМС и возможности волонтерства.
Так, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев объяснил рост занятости пенсионеров изменениями в законодательстве, которые существенно улучшили финансовые условия и гарантии для работающих пенсионеров.
Ключевым нововведением стало возобновление с 1 января 2025 года индексации страховых пенсий для всех категорий пенсионеров. Прежде существовала существенная оговорка: тем, кто продолжал трудиться после выхода на пенсию, ежегодное повышение выплат не полагалось. Теперь это ограничение снято — работающие пенсионеры получают индексацию на общих основаниях. По словам юриста, в 2025 году размер индексации достиг 9,5%, что устранило главный финансовый стимул для увольнения ради пересмотра размера пенсии.
Дополнительным фактором, способствующим трудоустройству пожилых граждан, стал беспрецедентно низкий уровень безработицы. Согласно данным Росстата, показатель опустился до исторического минимума. В подобной ситуации работодатели стали охотнее принимать на работу соискателей старшего возраста. Наибольшая потребность в опытных кадрах наблюдается в отраслях, где особенно ценятся профессионализм, внимательность и добросовестность: в логистике, торговой сфере, образовании и здравоохранении.
Немаловажную роль играют и действующие меры государственной поддержки занятости. Социальный фонд России возмещает работодателям часть затрат при трудоустройстве определенных категорий граждан. Хотя программа напрямую не выделяет возраст как критерий, такие субсидии фактически способствуют найму пожилых соискателей, делая их привлечение более выгодным для бизнеса.
