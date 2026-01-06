Для реализации этой инициативы региональные власти должны запустить специализированные проекты и мероприятия, а также ежегодно представлять отчеты о проделанной работе в Министерство труда РФ.

Помимо этого, предусмотрено развитие образовательных программ для людей старше 50 лет и предпенсионеров: граждане смогут пройти профессиональное обучение и программы дополнительного образования при финансовой поддержке государства. Все эти меры направлены на то, чтобы улучшить материальное положение и повысить качество жизни пожилых россиян.

По данным Социального фонда России (СФР) на 1 сентября 2025 года, в стране насчитывается 40,7 миллиона пенсионеров, из которых 7,45 миллиона человек (более 18%) продолжают работать.