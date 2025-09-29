В SuperJob назвали позиции, на которые охотнее всего берут пенсионеров
Наталья Голованова заявила, НСН, что лояльность работодателей к соискателям-пенсионерам выросла на пять п.п за год.
Сегодня работодатели чаще всего рассматривают людей пенсионного возраста на позиции повара и пекаря, разнорабочего, машиниста спецтехники, горничной и уборщика. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Более половины (65%) россиян рассчитывают на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, по достижению пенсионного возраста, пишут РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Так, четверо из десяти (40%) респондентов планируют продолжить работать на посильной им работе, 33% хотят трудиться по профессии, а 28% собираются жить на сбережения. Голованова раскрыла, как россияне разных возрастов видят свою пенсию.
«Согласно нашим исследованиям, только 1 из 4 экономически активных россиян считает, что пенсионные выплаты будут его основным источником дохода на пенсии. Так, 24% надеются, что смогут продолжать работать или подрабатывать, 18% рассчитывают на личные сбережения, 4% — на средства, вложенные в НПФ, 1 из 100 — на финансовую поддержку детей, 7% — на другие источники дохода. Причем россияне до 35 лет чаще полагают, что накопят сбережения к пенсии, и реже надеются на государственные выплаты. А люди 45+ чаще говорят, что их основным доходом на пенсии станут госвыплаты и подработка», - рассказала она.
Также собеседница НСН поделилась, в какие сферы чаще всего пробуются пенсионеры-мужчины и пенсионеры-женщины.
«Сегодня каждая вторая компания (49%) принимает на работу сотрудников пенсионного возраста, еще 31% рассматривает их время от времени или на отдельные должности. Лояльность работодателей к соискателям-пенсионерам выросла на пять п.п. за год. Чаще работодатели рассматривали резюме пенсионеров на следующие вакансии: разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, производитель работ, санитар. Пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров, ИТР (инженерно-технический работник. Прим. НСН) и квалифицированных рабочих. Женщины-пенсионеры чаще размещают резюме на позиции сиделки, продавца, вахтера, бухгалтера, упаковщицы/фасовщицы. Сейчас на рынке труда уровень безработицы самый низкий в современной истории. Демографическая ситуация еще долго не выправится. А это значит, что работу найдут представители любых возрастов», - подытожила Голованова.
Ранее Голованова заявила НСН, что зарплаты электриков и электрогазосварщиков за год выросли больше, чем у программистов – на 13%. Так, в Московской области электрику готовы предложить до 350 тысяч рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач указала, кому грозит синдром «сухого глаза»
- Сенатор Гибатдинов назвал бредовой идею запретить семьям контрацептивы
- Казахстан и Киргизия отказались проводить Игры стран СНГ в 2027 году
- Аромат продаж: Зачем Wildberries покупает парфюмерную сеть «Рив Гош»
- Игорь Руденя назначен полпредом президента в Северо-Западном Федеральном округе
- В Кремле назвали высказывания о поставке Киеву ракет «Томагавк» очень серьезными
- От Рахманинова до Кандинского: На сцене Кремлевского дворца покажут Ballet Triptych
- ВС России освободили Шандриголово в ДНР
- Минтруд: Индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января
- Россиянам объяснили, кому положено повышение зарплаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru