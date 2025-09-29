Сегодня работодатели чаще всего рассматривают людей пенсионного возраста на позиции повара и пекаря, разнорабочего, машиниста спецтехники, горничной и уборщика. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Более половины (65%) россиян рассчитывают на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, по достижению пенсионного возраста, пишут РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Так, четверо из десяти (40%) респондентов планируют продолжить работать на посильной им работе, 33% хотят трудиться по профессии, а 28% собираются жить на сбережения. Голованова раскрыла, как россияне разных возрастов видят свою пенсию.