«Тихий» найм и новые практики: Как компании справятся с кадровым «голодом»

Наталья Голованова заявила НСН, что 86% работодателей стали лояльнее к социальному статусу сотрудников и частой смене работы, а Алексей Захаров заверил, что массовых сокращений в новом году не будет.

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что в 2026 году глобальные перемены затронут сферу логистики и ритейла, предрекла рост «тихого найма» и раскрыла, как работодатели поменяли свою политику при найме новых сотрудников.

«В 2026 году логистика будет решать проблемы, вызванные быстрым масштабированием бизнеса: людей не хватает, а уровень автоматизации пока не позволяет массово заместить ручной труд. Ретейл продолжит развивать различные формы привлечения персонала: аутсорс, найм на условиях гибкого графика, неполной занятости. Переориентация на внутренний туризм стимулирует развитие инфраструктуры регионов, создание новых интересных турпродуктов и локальных брендов», - рассказала она.

При этом россиян заверили, что не стоит опасаться массовых увольнений. Однако будет активно развиваться «тихий» найм.

«На увеличение налогов бизнес ответит не массовыми увольнениями, а дальнейшим ростом неполной занятости, замедлением роста реальных доходов, уходом части бизнеса в «тень» и развитием «тихого» найма (когда вакансии не закрываются, а функционал перераспределяется между сотрудниками без адекватной доплаты)», - раскрыла Голованова.

В свою очередь президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров также успокоил всех, кто переживает насчет массовых сокращений, и отметил, что зарплаты россиян продолжат расти.

«Массовых сокращений нет и в ближайшее время не предвидится. Отдельные компании кого-то могут сокращать, кого-то нанимать - это постоянный процесс», - отметил он в разговоре с НСН.

Тем не менее, по данным Головановой, 78% работодателей сегодня отмечают кадровый голод, несмотря на прирост резюме на 19% за 2025 год. Чтобы активнее привлекать кадры, компании стали более лояльны к соискателям и начали «закрывать глаза» на то, что раньше было принципиальным.

«Если демографическая ситуация до 2030 года не улучшится, то дефицит кадров с нами надолго. Для привлечения кадров работодатели вводят новые практики. Так, 86% из них стали нанимать мужчин с любым социальным статусом, а 76% по такому же принципу - женщин. Также 70% компаний готовы нанимать выпускников вузов без опыта, а 49% стали принимать пенсионеров на все позиции. Более того, работодатели стали более лояльны к соискателям, которые часто меняют работу, и к перерывам в трудовом стаже», - поделилась эксперт.

Ранее Голованова в беседе с НСН раскрыла, что сотрудникам можно предложить ряд преимуществ вместо высокой зарплаты, но для большинства на первом месте деньги.


ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:Работа

