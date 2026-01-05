Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что в 2026 году глобальные перемены затронут сферу логистики и ритейла, предрекла рост «тихого найма» и раскрыла, как работодатели поменяли свою политику при найме новых сотрудников.

«В 2026 году логистика будет решать проблемы, вызванные быстрым масштабированием бизнеса: людей не хватает, а уровень автоматизации пока не позволяет массово заместить ручной труд. Ретейл продолжит развивать различные формы привлечения персонала: аутсорс, найм на условиях гибкого графика, неполной занятости. Переориентация на внутренний туризм стимулирует развитие инфраструктуры регионов, создание новых интересных турпродуктов и локальных брендов», - рассказала она.

При этом россиян заверили, что не стоит опасаться массовых увольнений. Однако будет активно развиваться «тихий» найм.

«На увеличение налогов бизнес ответит не массовыми увольнениями, а дальнейшим ростом неполной занятости, замедлением роста реальных доходов, уходом части бизнеса в «тень» и развитием «тихого» найма (когда вакансии не закрываются, а функционал перераспределяется между сотрудниками без адекватной доплаты)», - раскрыла Голованова.

В свою очередь президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров также успокоил всех, кто переживает насчет массовых сокращений, и отметил, что зарплаты россиян продолжат расти.