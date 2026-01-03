В Госдуме объяснили, как избавить учителей от зарплатного неравенства
Учителям и преподавателям помогут только дополнительные деньги и избавление от части нагрузок, заявил НСН Олег Смолин.
Педагогическим работникам необходимо поднять зарплату и избавить их от бюрократии, предложил депутат Госдумы из комитета по образованию и науке Олег Смолин в разговоре с НСН. По его словам, такой законопроект будет в повестке работы Госдумы в 2026 году.
«Мы не питаем иллюзий, но считаем, что очень важно ставить перед правительством РФ важнейшие вопросы развития нашего образования. Это — финансирование и кадры. Согласно данным Высшей школы экономики, 40% российских учителей вынуждены экономить на всем, кроме еды. Разница в оплате труда учителей по регионам достигает 5,5 раз. То есть нет никакого принципа равной оплаты за равный труд. Наш законопроект предполагает, что педагогические работники дошкольных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования детей должны получать не менее средней заработной платы по региону и, чтобы уменьшить неравенство, работать только за одну ставку. Бюрократическая нагрузка учителя должна сократиться в 20-25 раз, здесь не требуются дополнительные затраты. 80% всех бюрократических процедур в образовании не связаны с работой органов управления — все, кому не лень, требуют от школы отчетов и докладов. Те, кто требует это, ничего не вкладывают в систему образования ни материально, ни интеллектуально, ни в каком-то другом виде», — подчеркнул он.
Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко добавила в беседе с НСН, что перемены ожидают и сферу высшего образования, а не только школьного.
«Одним из основных законопроектов будет закон, связанный с государственным регулированием образовательной деятельности. Это новая модель, включающая в себя помимо лицензирования, аккредитации контроля надзорной деятельности, еще и оценку качества образования. Важной остается стратегия развития образования, в приоритете развитие инженерных специальностей. В том числе вопросы, связанные с целевым обучением и набором. Я уверена, что мы будем делать все постепенно, внося необходимые правки для того, чтобы в первую очередь усилить качественность системы образования. Отдельное внимание уделим всему, что связано с обучением, повышением квалификации, переподготовкой участников специальной военной операции и членов их семей», — уточнила она.
Ранее Смолин в эфире НСН призвал государство «вложиться» в инженерное образование.
В Госдуме объяснили, как избавить учителей от зарплатного неравенства
