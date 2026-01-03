Педагогическим работникам необходимо поднять зарплату и избавить их от бюрократии, предложил депутат Госдумы из комитета по образованию и науке Олег Смолин в разговоре с НСН. По его словам, такой законопроект будет в повестке работы Госдумы в 2026 году.