Безработных прижмут? Как государство решило взяться за «тунеядцев»
Проблемой безработных граждан в РФ озаботился не только Минтруд, который напомнил о необходимости самим искать источник заработка, но и Совфед, где хотят обязать "тунеядцев" оплачивать себе медстраховку.
В России решили взяться за безработных. Так, глава Минтруда Антон Котяков заявил РБК, что государство готово поддержать тех граждан, которые сами прикладывают усилия, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации, и напомнил в связи с этим о принципе «двух ключей».
«Это своего рода «принцип двух ключей», когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации», — отметил министр. По его словам, такая модель – самая эффективная для преодоления бедности.
При этом он уточнил, что это не касается людей в трудной жизненной ситуации.
ПОМОЩИ НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ
Министр отметил, что если человек имеет видимые причины, которые мешают ему самому разрабатывать и позаботиться о себе, то здесь государство всегда готово помочь. Например, если у соискателя на руках маленький ребенок или много детей на попечении, или инвалидность.
При этом Котяков не поддержал идею введения «налога на тунеядство» по примеру Белоруссии, где в соответствии с законодательством такие люди должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин. Так, в октябре граждан Белоруссии из «списка тунеядцев» обязали платить за ЖКХ по повышенному тарифу.
По данным Росстата, за три месяца с мая по июнь уровень безработицы держался на отметке 2,2%, однако в августе снизился до 2,1%, тогда как в 2024 уровень безработицы составлял 2,5%.
Министр подчеркнул, что в ближайшие годы уровень безработицы вряд ли вырастет выше 2,5%, если не случится глобальных изменений в макроэкономической повестке. По его словам, ниже 2,1% уже спустится не получится, так как закончился летний сезон, когда были актуальны строительные работы и туризм, а август также был исключением.
ПЛАТИТЬ ЗА ОМС
О «тунеядцах» задумались и в Совете Федераций. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обязать неработающих граждан трудоспособного возраста платить взносы в фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Речь идет о 45 тысячах рублей в год. Сумма не является «колоссальной», по мнению Матвиенко. Она отметила, что именно столько в среднем платят работодатели. При этом политик иронично заметила, что 700 тысяч неработающих в стране могут поработать два месяца, чтобы оплатить себе страховку.
Причина такой инициативы в том, что государство тратит огромные средства на неработающее население. Она подчеркнула, что речь не идет о пенсионерах, инвалидах и детях – вопрос только в здоровых молодых людях, которые не хотят работать. По словам парламентария, получается, что эту категорию граждан содержит честно трудящееся население – они оплачивают тунеядцам медицинскую помощь.
Также предложенная инициатива, по мнению Матвиенко, могла бы значительно разгрузить региональные бюджеты.
В связи с таким предложением, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил НСН, что эта идея имеет право на жизнь, однако требует очень аккуратного подхода.
«Это должен быть трудоспособный человек, у которого нет никаких социальных обязанностей, он никак не участвует в налоговой системе... Только для этой категории такой формат применим. Среди неработающего населения есть лица, которые ухаживают за инвалидами…есть безработные, которым не смогли найти работу... В-третьих – матери, которые занимаются воспитанием детей. Если эти категории вычесть, тогда основной вопрос будет в том, что потеряют граждане, которые не участвуют в налоговой системе. Потому что они могут, например, даже и не пользоваться системой ОМС.», - отметил Сафонов.
Также он напомнил, что по конституции граждане России имеют право на бесплатную медицину.
«Потом, у нас есть две конституционные нормы, которые вряд ли отменят - право на бесплатное медицинское обслуживание и право на самостоятельный выбор - трудиться или нет», - считает он.
Что касается самой системы ОМС, то по мнению собеседника НСН, она является крайне неэффективной. Настало время перейти к бюджетной системе, то есть по факту оказания медпомощи, а не по количеству клиентов.
«Страховая система - это американский принцип платности оказания медицинских услуг. От медицинского страхования следует вообще отказаться и перейти на финансирование по бюджетному принципу - от этого выиграют все. Такая система предполагает финансирование за счет бюджета по факту оказания медпомощи, а не по количеству полученных клиентов. Особенно это важно в сельской местности, где нет такого оборота пациентов, как в городах», - подчеркнул профессор.
СКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА
В свою очередь кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с RTVI назвал мнение Матвиенко «странным», так как реальное число неработающих граждан в стране невелико. Так, многие зарегистрированы как самозанятые и также платят налоги. Кульбака считает, что подобные предложения связаны с тем, что у государства «нет денег», и в парламентах пытаются найти, откуда их взять.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам указал на рост скрытой безработицы. По его словам, число сотрудников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, с начала 2025 года выросло до 199 тысяч человек с 98 тысяч. Также за этот период число официальных безработных увеличилось с 274 тысячи человек в начале года до 300 тысяч человек в августе.
Что касается самозанятых, то к концу августа 2025 года в России их насчитывалось 14,34 млн (+28,13% за год), рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин «Газете.Ru». При этом у этой категории граждан действительно есть проблемы с уплатой налогов и Балынин назвал это их главной ошибкой. Он напомнил, что для физлиц действует ставка 4%, а для юрлиц – 6%.
Также среди распространенных ошибок самозанятых эксперт назвал подмену трудовых отношений самозанятостью и наем работников, так как в таком случае необходимо оформиться, как ИП.
