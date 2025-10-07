В России решили взяться за безработных. Так, глава Минтруда Антон Котяков заявил РБК, что государство готово поддержать тех граждан, которые сами прикладывают усилия, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации, и напомнил в связи с этим о принципе «двух ключей».

«Это своего рода «принцип двух ключей», когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации», — отметил министр. По его словам, такая модель – самая эффективная для преодоления бедности.

При этом он уточнил, что это не касается людей в трудной жизненной ситуации.

ПОМОЩИ НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ

Министр отметил, что если человек имеет видимые причины, которые мешают ему самому разрабатывать и позаботиться о себе, то здесь государство всегда готово помочь. Например, если у соискателя на руках маленький ребенок или много детей на попечении, или инвалидность.