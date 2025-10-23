«Работодателям больше нравится работать с теми, кто хочет работать. Возраст для рынка труда не имеет вообще никакого значения. Если работник может выполнять свои функции, работодателю все равно, сколько ему лет. В целом же можно сказать, что возрастные сотрудники более опытные, более спокойные, понимают, чего хотят, у них нет завышенных ожиданий и амбиций. Это ценится работодателями в определенных моментах. А иногда работодателям нужно, чтобы были амбиции, не было опыта и зашоренности. Тогда предпочтение отдается молодым», — сказал Захаров.

Собеседник НСН добавил, что работодатели не ущемляют пенсионеров в зарплате.

«На рынке труда нет работодателей, которые предлагали бы пенсионерам зарплату ниже, чем у других сотрудников. Вообще пенсионер — это самоощущение: многие люди работают, пока у них есть на это силы, потому что не смогут жить, сидя в кресле у телевизора», — подытожил он.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что работодатели по-прежнему предпочитают иметь дело с молодыми сотрудниками, возрастных кандидатов стали охотно принимать на работу относительно недавно, поэтому исследование о негативном отношении к работникам-зумерам нельзя назвать объективным. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

