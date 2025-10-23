В России опровергли высокий спрос на пожилых сотрудников

Пожилые работники — более опытные, спокойные, без завышенных ожиданий и амбиций, но зачастую работодателям нужны как раз амбициозные и незашоренные сотрудники, поэтому они отдают предпочтение молодежи, сказал НСН Алексей Захаров.

Возраст для рынка труда не имеет значения — важные деловые качества и готовность работать, при этом у разного возраста сотрудников есть свои достоинства и недостатки, поэтому говорить о том, что работодатели предпочитают сотрудничать с пенсионерами, неверно. Об этом НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Работодатели предпочитают работать с пенсионерами, чем с молодежью: пожилые люди стали чаще искать работу и чаще получать офферы, сообщило издание «Известия». Отмечается, что они более сговорчивы, чем зумеры, согласны на невысокие зарплаты и более эмоционально стабильны. По мнению Захарова, возраст соискателя для работодателя не имеет значения.

Основатель SuperJob: Большинство россиян не заметит роста зарплат

«Работодателям больше нравится работать с теми, кто хочет работать. Возраст для рынка труда не имеет вообще никакого значения. Если работник может выполнять свои функции, работодателю все равно, сколько ему лет. В целом же можно сказать, что возрастные сотрудники более опытные, более спокойные, понимают, чего хотят, у них нет завышенных ожиданий и амбиций. Это ценится работодателями в определенных моментах. А иногда работодателям нужно, чтобы были амбиции, не было опыта и зашоренности. Тогда предпочтение отдается молодым», — сказал Захаров.

Собеседник НСН добавил, что работодатели не ущемляют пенсионеров в зарплате.

«На рынке труда нет работодателей, которые предлагали бы пенсионерам зарплату ниже, чем у других сотрудников. Вообще пенсионер — это самоощущение: многие люди работают, пока у них есть на это силы, потому что не смогут жить, сидя в кресле у телевизора», — подытожил он.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что работодатели по-прежнему предпочитают иметь дело с молодыми сотрудниками, возрастных кандидатов стали охотно принимать на работу относительно недавно, поэтому исследование о негативном отношении к работникам-зумерам нельзя назвать объективным. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:СотрудникиРаботаПенсионеры

Горячие новости

Все новости

партнеры