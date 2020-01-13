Романтика и никаких денег. Власть собирается менять систему оплаты труда учителей
Педагоги и политики в эфире НСН оценивают систему единого стандарта структуру оплаты труда учителей. Оценивая плюсы, указывают на безусловные минусы.
Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» рассказала о планируемых изменениях в системе оплаты труда учителей.
«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки», — сказала она.
По её словам, главной проблемой в данном вопросе является то, что субъекты и муниципалитеты России самостоятельно определяют, как начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в настоящий момент уже готовятся соответствующие поправки в Трудовой кодекс.
Напомним, что ранее в Совете Федерации предложили привести заработные платы учителей к единому знаменателю. По мнению самих педагогов, их зарплата должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.
Ранее глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов эфире НСН заявил, что считает идею вполне разумной.
«Считаю, что труд учителей в нашей стране недооценен, а ведь он очень востребован. Тем более и врачи, и учителя, находятся в постоянном психоэмоциональном напряжении. Однако, определенный риск, конечно, есть для столичных учителей, или тех, кто живет в северных регионах России, где прожиточный минимум выше минимальной оплаты труда по стране. Мы понимаем, что граждане, работающие в социальной сфере, в целом недополучают. Но нельзя уравнять зарплаты за счет того, чтобы у одних забрать, и между другими разделить», – считает депутат.
На то, что слишком разные зарплаты получают столичные педагоги и учителя из глубинки, обратил внимание в беседе с НСН заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург.
«Поскольку везде заработная плата учителя по регионам разная, происходят колоссальные разрывы в доходах. Есть регионы самодостаточные, а есть депрессивные. На зарплату в Москве жаловаться не приходится, она доведена до очень хорошего уровня. При этом в Брянске зарплата вообще будет нищенская, где за колоссальное количество часов учитель получает 13-14 тыс. рублей», — считает специалист.
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН заявил, что даже столичные педагоги ради «поддержания штанов» вынуждены в большинстве своем давать частные уроки.
«Не так давно мы попросили в соцсетях московских учителей прислать нам свои расчетные листки. Там идет примерно так: 27 часов – 50 тысяч рублей, 31 час – 63 тысячи рублей. Показатели статистики созданы специально для того, чтобы давать хорошие средние результаты. Я знаю очень мало педагогов, которые не занимаются репетиторством. При том, что зарплата в Москве гораздо выше, чем в регионах», — отметил Луховицкий.
Глава Минпросвещения Ольга Васильева добавила, что сейчас при участии зампредседателя правительства Татьяны Голиковой создаются поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют уровень зарплаты учителей. Они позволят ввести единую модель формирования структуры зарплаты и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
«И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями», — резюмировала Васильева.
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