Романтика и никаких денег. Власть собирается менять систему оплаты труда учителей

Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» рассказала о планируемых изменениях в системе оплаты труда учителей.

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки», — сказала она.

По её словам, главной проблемой в данном вопросе является то, что субъекты и муниципалитеты России самостоятельно определяют, как начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в настоящий момент уже готовятся соответствующие поправки в Трудовой кодекс.

Напомним, что ранее в Совете Федерации предложили привести заработные платы учителей к единому знаменателю. По мнению самих педагогов, их зарплата должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.

Ранее глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов эфире НСН заявил, что считает идею вполне разумной.

«Считаю, что труд учителей в нашей стране недооценен, а ведь он очень востребован. Тем более и врачи, и учителя, находятся в постоянном психоэмоциональном напряжении. Однако, определенный риск, конечно, есть для столичных учителей, или тех, кто живет в северных регионах России, где прожиточный минимум выше минимальной оплаты труда по стране. Мы понимаем, что граждане, работающие в социальной сфере, в целом недополучают. Но нельзя уравнять зарплаты за счет того, чтобы у одних забрать, и между другими разделить», – считает депутат.