Экс-тренер футбольной сборной Нидерландов ван Гал заявил, что вылечился от рака

Экс-главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал излечился от рака простаты. Об этом специалист рассказал в беседе с каналом ESPN.

Тренер сообщил, что страдает от онкологии, в апреле 2022 года.

«Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне провели несколько операций. Сначала все было плохо, но в итоге все обошлось, и теперь я справляюсь», - поделился специалист.

Как отметил 73-летний ван Гал, он проходит осмотры каждые несколько месяцев, и ему «становится все лучше».

Луи ван Гал работал со сборной Нидерландов в 2012-2014 годах, с 2000-го по 2001-й, а также в августе 2021-декабре 2022 года. Под его руководством команда стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2014 года и дошла до четвертьфинала на мировом первенстве в 2022-м.

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