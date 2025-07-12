Экс-тренер футбольной сборной Нидерландов ван Гал заявил, что вылечился от рака
Экс-главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал излечился от рака простаты. Об этом специалист рассказал в беседе с каналом ESPN.
Тренер сообщил, что страдает от онкологии, в апреле 2022 года.
«Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне провели несколько операций. Сначала все было плохо, но в итоге все обошлось, и теперь я справляюсь», - поделился специалист.
Как отметил 73-летний ван Гал, он проходит осмотры каждые несколько месяцев, и ему «становится все лучше».
Луи ван Гал работал со сборной Нидерландов в 2012-2014 годах, с 2000-го по 2001-й, а также в августе 2021-декабре 2022 года. Под его руководством команда стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2014 года и дошла до четвертьфинала на мировом первенстве в 2022-м.
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