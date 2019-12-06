В Госдуме поддержали идею уравнять зарплаты учителям
Глава думского комитета в эфире НСН не исключил недовольство столичных учителей, но в целом согласился с инициативой.
В Совете Федерации выступили с предложением уравнять заработную плату учителям по всей стране. По предварительным данным, реализация проекта может занять около года. По мнению авторов идеи, зарплата учителей должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.
Педагоги поддерживают данную инициативу, однако столичные учителя остерегаются понижения заработной платы, которое может произойти после ей практической реализации, заявил в эфире НСН глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов.
«Я лично одобряю идею. Считаю, что труд учителей в нашей стране недооценен, а ведь он очень востребован. Тем более и врачи, и учителя, находятся в постоянном психоэмоциональном напряжении. А также мы видим растущее агрессивное отношение [к учителям] со стороны молодежи. Однако, определенный риск, конечно, есть для столичных учителей, или тех, кто живет в северных регионах России, где прожиточный минимум выше минимальной оплаты труда по стране. Мы понимаем, что граждане, работающие в социальной сфере, в целом недополучают. Но нельзя уравнять зарплаты за счет того, чтобы у одних забрать, и между другими разделить», – рассказывает депутат.
Нилов также обратил внимание, что в Госдуме есть несколько законодательных инициатив на данную проблематику. В том числе, поступивший законопроект из парламента Северной Осетии, где предлагается на уровне двух прожиточных минимумов в регионе установить заработную плату.
«Он сейчас в рассылке, комитет еще не рассматривал его. Но на те законопроекты, которые имеются по образованию, у правительства отрицательная позиция. Правда, это ещё не говорит о том, что законопроект не пройдёт», – говорит эксперт.
Ранее аналогичные опасения касательно уравнения зарплат педагогам за счет снижения оплаты труда у столичных работников высказал в эфире НСН заслуженный учитель РФ.
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