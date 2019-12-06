В Госдуме поддержали идею уравнять зарплаты учителям

В Совете Федерации выступили с предложением уравнять заработную плату учителям по всей стране. По предварительным данным, реализация проекта может занять около года. По мнению авторов идеи, зарплата учителей должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.

Педагоги поддерживают данную инициативу, однако столичные учителя остерегаются понижения заработной платы, которое может произойти после ей практической реализации, заявил в эфире НСН глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов.

«Я лично одобряю идею. Считаю, что труд учителей в нашей стране недооценен, а ведь он очень востребован. Тем более и врачи, и учителя, находятся в постоянном психоэмоциональном напряжении. А также мы видим растущее агрессивное отношение [к учителям] со стороны молодежи. Однако, определенный риск, конечно, есть для столичных учителей, или тех, кто живет в северных регионах России, где прожиточный минимум выше минимальной оплаты труда по стране. Мы понимаем, что граждане, работающие в социальной сфере, в целом недополучают. Но нельзя уравнять зарплаты за счет того, чтобы у одних забрать, и между другими разделить», – рассказывает депутат.