Профсоюз «Учитель»: В школы сейчас идут работать только романтики
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» в эфире НСН рассказал, почему складывается отрицательный образ учителей.
Образ учителя, который сложился в социальных сетях, отбивает желание у молодежи работать в школах. К такому выводу пришли специалисты IT-компании «Крибрум», которые проанализировали интернет-пространство, сообщают «Известия».
По данным исследования, 44% сообщений об учителях в социальных сетях имеют негативный характер. Порядка 36% постов носят положительные отзывы, к нейтральным отнесли – 20%. Наиболее часто подобные сообщения встречаются в «ВКонтакте» (52%), Instagram (17%) и Twitter (15%).
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН отметил, что негативное восприятие профессии учителя наблюдается именно у взрослого поколения.
«То, что такой образ учителя присутствует в головах взрослых людей, - это безусловно. То, что это частично связано именно с негативным образом в СМИ и интернете, это тоже, для меня, безусловно. Но это не одна причина. Вторая причина хорошо всем известна - это плохие условия труда и низкая заработная плата», - сказал Луховицкий.
Аналитики IT-компании также отмечают, что чаще всего в соцсетях нынешних педагогов сравнивают с советскими учителями и не в пользу первых. А сами ученики отмечают неуважительное отношение учителей и моральное давление.
В свою очередь учителя также пишут о своей профессии в негативном ключе – 50% сообщений. 37% имеют положительную окраску и 13% - нейтральную. Среди основных причин жалоб, педагоги указывают большую нагрузку, забюрократизированность и маленькую зарплату. Министерство просвещения России тем временем считает, что 91% учителей довольны своей работой.
Всеволод Луховицкий отметил, что наглядный образ жизни современного учителя не способствует привлечению молодежи в профессию.
«Выходцы из вузов не идут работать в школу, и это уже их взрослое мнение. Это не значит, что, когда они были десятилетними, они не любили учителей. Одно дело восхищаться или уважительно относиться к своему учителю, а другое дело представить себе, что ты сам будешь жить, как этот учитель. А как живут наши учителя, дети видят: в чем они ходят, чем они занимаются после уроков - не побежал домой к жене, мужу, детям, а сидишь в школе допоздна. Поэтому я считаю, что это совершенно естественно в наших условиях, что интерес к профессии упал. Это трезвый выбор. Те, кто еще идет в школу, можно сказать, что во многом, как минимум, романтик и рассчитывать на них серьезно нельзя, потому что романтика в нем может быть слишком много», - заключил собеседник.
Ранее НСН сообщала, что Минпросвет разработал новое положение о кодексе профессиональной этики для учителей. Так, согласно документу, учителю стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Эксперты рассказали, что может служить поводом, а что причиной для увольнения слишком современного учителя в России.
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