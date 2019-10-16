Профсоюз «Учитель»: В школы сейчас идут работать только романтики

Образ учителя, который сложился в социальных сетях, отбивает желание у молодежи работать в школах. К такому выводу пришли специалисты IT-компании «Крибрум», которые проанализировали интернет-пространство, сообщают «Известия».

По данным исследования, 44% сообщений об учителях в социальных сетях имеют негативный характер. Порядка 36% постов носят положительные отзывы, к нейтральным отнесли – 20%. Наиболее часто подобные сообщения встречаются в «ВКонтакте» (52%), Instagram (17%) и Twitter (15%).

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН отметил, что негативное восприятие профессии учителя наблюдается именно у взрослого поколения.

«То, что такой образ учителя присутствует в головах взрослых людей, - это безусловно. То, что это частично связано именно с негативным образом в СМИ и интернете, это тоже, для меня, безусловно. Но это не одна причина. Вторая причина хорошо всем известна - это плохие условия труда и низкая заработная плата», - сказал Луховицкий.

Аналитики IT-компании также отмечают, что чаще всего в соцсетях нынешних педагогов сравнивают с советскими учителями и не в пользу первых. А сами ученики отмечают неуважительное отношение учителей и моральное давление.