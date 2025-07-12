Над Россией сбили 33 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 33 дрона ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», - указано в заявлении.

Военное ведомство уточнило, что 16 БПЛА уничтожили над Брянской областью, пять – над Черным морем, четыре – в Крыму, три – над Ростовской областью, два – над Курской. Кроме того, по одному беспилотнику сбили в Воронежской области, Краснодарском крае и над водами Азовского моря.

Ранее в Брянской области и Крыму уничтожили семь беспилотников ВСУ.

