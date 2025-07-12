Над Россией сбили 33 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 33 дрона ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», - указано в заявлении.
Военное ведомство уточнило, что 16 БПЛА уничтожили над Брянской областью, пять – над Черным морем, четыре – в Крыму, три – над Ростовской областью, два – над Курской. Кроме того, по одному беспилотнику сбили в Воронежской области, Краснодарском крае и над водами Азовского моря.
Ранее в Брянской области и Крыму уничтожили семь беспилотников ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru