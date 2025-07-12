В Приморье восемь вагонов сошли с рельсов
Восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов в Приморском крае. Об этом сообщило Восточное МСУТ Следственного комитета РФ.
Как отметили в ведомстве, на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошел сход вагонов без опрокидывания.
«В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается», - отмечается в сообщении.
Специалисты начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее на станции Забайкальск Забайкальской железной дороги два вагона сошли с рельсов, погиб человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru