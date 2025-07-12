Лавров: Россия и КНДР возобновят морское сообщение
Россия и Северная Корея планируют возобновить морское сообщение. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства прибыл в республику с трехдневным визитом.
«Мы движемся к тому, чтобы продвигать наше сотрудничество в регионы наших стран. Восстановлено авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном. Планируется возобновить и морское сообщение», - рассказал Лавров.
Министр подчеркнул, что это позволит развивать контакты между людьми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru