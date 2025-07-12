Лавров: Россия и КНДР возобновят морское сообщение

Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства прибыл в республику с трехдневным визитом.

«Мы движемся к тому, чтобы продвигать наше сотрудничество в регионы наших стран. Восстановлено авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном. Планируется возобновить и морское сообщение», - рассказал Лавров.

Министр подчеркнул, что это позволит развивать контакты между людьми.

