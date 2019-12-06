Московские учителя испугались падения зарплат из-за уравниловки Совфеда

В Совете Федерации предлагают уравнять заработную плату учителей по всей стране. В комитете по науке, образованию и культуре считают, что для этого нужно создать общую для всей страны систему оплаты их труда, пишут «Известия». Совфед намерен обратиться с предложением к правительству с просьбой проработать этот вопрос в рамках нацпроекта «Образование». По предварительным данным, реализация проекта может занять около года.

Если зарплату учителей уравняют по всей стране, то, например, в Москве педагоги станут получать меньше, заявил в эфире НСН заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург.

«Поскольку везде заработная плата учителя по регионам разная, происходят колоссальные разрывы в доходах. Есть регионы самодостаточные, а есть депрессивные. На зарплату в Москве жаловаться не приходится, она доведена до очень хорошего уровня. И в этом смысле можно только аплодировать. Но у учителя должна быть хорошая зарплата, здесь и жизнь дорогая. За пределами Москвы уже другая зарплата, начиная с Московской области, в Брянске вообще будет нищенская, где за колоссальное количество часов учитель получает 13-14 тыс. рублей. Понятно, что сейчас пытаются сделать. Но это как всегда — «одним концом по барину, другим по мужику». Если зарплату сделают общую по стране, то в Москве она сразу упадет. Здесь амбивалентность. Не знаю, как они это хотят сделать, потому что субъект федерации платит зарплату учителям. А на нет и суда нет. Здесь очень много разных последствий. Не получится одинаковую для всех, это предложение будет заблокировано», — считает специалист.