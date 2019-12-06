Московские учителя испугались падения зарплат из-за уравниловки Совфеда
Заслуженный учитель РФ рассказал НСН, почему не пройдет инициатива Совфеда по уравниванию зарплат педагогов в регионах России.
В Совете Федерации предлагают уравнять заработную плату учителей по всей стране. В комитете по науке, образованию и культуре считают, что для этого нужно создать общую для всей страны систему оплаты их труда, пишут «Известия». Совфед намерен обратиться с предложением к правительству с просьбой проработать этот вопрос в рамках нацпроекта «Образование». По предварительным данным, реализация проекта может занять около года.
Если зарплату учителей уравняют по всей стране, то, например, в Москве педагоги станут получать меньше, заявил в эфире НСН заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург.
«Поскольку везде заработная плата учителя по регионам разная, происходят колоссальные разрывы в доходах. Есть регионы самодостаточные, а есть депрессивные. На зарплату в Москве жаловаться не приходится, она доведена до очень хорошего уровня. И в этом смысле можно только аплодировать. Но у учителя должна быть хорошая зарплата, здесь и жизнь дорогая. За пределами Москвы уже другая зарплата, начиная с Московской области, в Брянске вообще будет нищенская, где за колоссальное количество часов учитель получает 13-14 тыс. рублей. Понятно, что сейчас пытаются сделать. Но это как всегда — «одним концом по барину, другим по мужику». Если зарплату сделают общую по стране, то в Москве она сразу упадет. Здесь амбивалентность. Не знаю, как они это хотят сделать, потому что субъект федерации платит зарплату учителям. А на нет и суда нет. Здесь очень много разных последствий. Не получится одинаковую для всех, это предложение будет заблокировано», — считает специалист.
Сейчас российские учителя вынуждены перерабатывать, чтобы получать более-менее достойную зарплату.
«Если вы посмотрите знаменитые «майские указы», то там поставлена задача, чтобы зарплата учителя соответствовала средней по региону. В чем засада? Не ставка учителя имеется ввиду, а заработная плата. Руководители школ обязаны каждый месяц — потому что идет мониторинг — об этом докладывать. А никаких дополнительных денег на это нет. Поэтому, чтобы выполнять «майские указы», они принуждали учителей брать 30-35, а в некоторых регионах даже по 50 часов. На самом деле, это приводит к полному обессмысливанию труда учителя, халтуре. Когда в советское время ставка педагога составляла 18 часов — это было обосновано. Кстати, это Луначарский предложил. Если больше, то начинается выгорание учителя. Учителя не рвачи, их заставляют брать неимоверное количество часов», — считает Ямбург.
Кроме того, педагоги вынуждены работать много из-за того, что штат далеко не всех школ заполнен полностью.
«Учителя перерабатывают для того, чтобы выполнить «майский указ». Во-вторых, объективно не хватает учителей в школах. Молодежь не рвется толпами работать учителями. Хотя в Москве довольно мощный приток», —добавил собеседник НСН.
Ранее Росстат назвал регионы, в которых учителя получают самую высокую зарплату.
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