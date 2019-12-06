Совфед предложил уравниловку для учителей

В Совете Федерации предложили привести заработные платы учителей к единому знаменателю. В комитете по науке, образованию и культуре сообщили, что для этого нужно будет создать общую для страны систему оплаты труда педагогов. Вопрос члены верхней палаты предлагают проработать в рамках нацпроекта «Образование», что может занять около года, пишут «Известия». Представители профсообщества считают инициативу правильной. По их мнению, зарплата учителей должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.

В ноябре 2019 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы с самыми высокими зарплатами учителей. Оказалось, что больше всего получают представители этой профессии на Чукотке — более 99 тысяч рублей. В тройке лидеров также Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва (97 530 и 97 282 тысячи рублей соответственно). В конце рейтинга — учителя в Северной Осетии (22 тысячи рублей).

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН усомнился в достоверности статистики Росстата.

«Росстат считает то, что ему предлагают директора и управление образования. Официальные сведения зарплат, вероятно, такие. Одновременно, безусловно, эти зарплаты не соответствуют реальным зарплатам учителей, которые в этих регионах работают. Это связано не только с двойными и более нагрузками, но и с различными другими способами по "рисованию" таких зарплат. Не так давно мы попросили в соцсетях московских учителей прислать нам свои расчетные листки. Там идет примерно так: 27 часов – 50 тысяч рублей, 31 час – 63 тысячи рублей. Безусловно, в Москве есть учителя, которые зарабатывают и больше 100 тысяч. Показатели статистики созданы специально для того, чтобы давать хорошие средние результаты. Я знаю очень мало педагогов, которые не занимаются репетиторством. При том, что зарплата в Москве гораздо выше, чем в регионах», — отметил Луховицкий.