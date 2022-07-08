«Нужно 10 заводов»: Как санкции изменили рынок кормов для животных в России
В России нужно построить десять заводов для замещения зарубежных кормов, рассказал НСН депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Весной из-за резкого скачка цен, проблем с логистикой и санкций произошел ажиотажный спрос на корма для животных. После вмешательства антимонопольной службы, Генпрокуратуры и Россельхознадзора ситуация стабилизировалась. При этом на полках в магазинах львиную долью занимают импортные корма, хотя Россия имеет все ресурсы к производству собственной еды для братьев наших меньших.
Как рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН, рынок товаров для животных оценивается в 318 миллиардов рублей и предпринимателей открывается окно возможностей.
«По признанию наших производителей нужно построить 10 дополнительных заводов, чтобы заместить импорт. У нас есть все, чтобы эффективно производить корма Огромное количество сырья, мы себя обеспечиваем мясом, а основа для кормов – продукты мясопереработки», - сказал Бурматов.
Первыми под санкционный удар попали лечебные и профилактические корма.
«Их завозят не так много из-за дороговизны. Они назначаются ветеринарами, как лекарства в послеоперационный период, животным, страдающим от аллергий и другими заболеваниями. Такие корма заменить нечем и в их отсутствии животное может погибнуть», - отметил Бурматов.
Дефицита корма сейчас нет. В Россию ввозятся корма и добавки по 503 наименованиям, были возобновлены или начаты поставки 114 компаниями.
«Нас услышал Россельхознадзхор и еще из ряда стран разрешил поставки, рынок удалось стабилизировать. Нам сегодня поставляют корма Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Франция, Австрия, Словения, Италия, Норвегия, Китай, Бразилия, Сербия. Аргентина и Таиланд дополнительно вошли в список», - уточнил Бурматов.
Широкий список стран только подтверждает крайнюю зависимость России от импорта. У нас производится только 10% кормов для животных
«Есть разные оценки доли российских кормов в общем объеме. Оптимисты называют до 80-85%, считая все локализованные в России производства кормов для животных. Но это не так, потому что тогда и БМВ надо считать российским автомобилем, потому что его у нас тоже собирают. Российскими кормами нужно считать те, которые производятся из своих ингредиентов нашими компаниями и желательно, чтобы они расфасовывались в российскую упаковку. Более адекватные оценки следующие: порядка 10% кормов является отечественным и ровно на 10% мы можем себя защитить от проблем в этой сфере», - считает Бурматов.
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