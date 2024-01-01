«Пенсии, МРОТ и выплаты»: Какие изменения вступают в силу для россиян с 1 января

При этом получить пенсию не удастся, если к этому моменту трудовой стаж у работника не достиг 15 лет, а количество пенсионных баллов составляет менее 28,2.

Возраст выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин в 2022 году составлял 61 год, 6 месяцев и 56 лет, 6 месяцев соответственно. В 2026 году – 64 года и 59 лет.

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ НА 18,5%

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 18,5%. Его размер составит 19 242 рубля. На основе МРОТ рассчитываются многие социальные пособия и выплаты, поэтому их сумма также увеличится.

В 2023 году МРОТ составлял 16 242 рубля в месяц. Такой показатель на 6,3% больше, чем в 2022 году, когда он был 15 279 рублей. При этом регионы могут устанавливать свой МРОТ, однако он не должен быть ниже федерального.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что сегодняшний механизм повышения МРОТ призван «оторвать» его от размера прожиточного минимума, то есть сделать заметно выше. По оценке главы государства, рост МРОТ повлияет на жизнь 4,8 млн работников.

ВЫПЛАТЫ МАТЕРЯМ-ГЕРОИНЯМ ОСВОБОДИЛИ ОТ НДФЛ

С 1 января матери-героини, а также семьи, награжденные орденом «Родительская слава», больше не будут выплачивать НДФЛ с полагающихся им выплат от государства.