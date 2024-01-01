«Пенсии, МРОТ и выплаты»: Какие изменения вступают в силу для россиян с 1 января
С Нового года размер страховой пенсии по старости и инвалидности проиндексируют на 7,5%. Также вырастут штрафы за недопуск в квартиру специалистов газовой службы, они составят от пяти до 10 тысяч рублей.
С 1 января 2024 года в силу вступают ряд новых законов, в частности, об индексации пенсий, увеличении МРОТ на 18,5% и увеличении размера социальных налоговых вычетов. Кроме того, родители детей с инвалидностью смогут работать и одновременно получать пособие по уходу за ребенком. Это будет возможно при условии частичной занятости.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ НА 7,5%
С 1 января размер страховой пенсии по старости и инвалидности проиндексируют на 7,5%. Увеличение выплаты произведут для неработающих пенсионеров, граждан с инвалидностью, военных с гражданскими выплатами, а также для лиц, которые потеряли кормильца.
Сумма фиксированной надбавки к страховой пенсии увеличится с 7567,3 рубля до 8134,9 рубля. По прогнозам Минтруда, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2024 году составит 23 405 рублей. Перерасчет пенсии будет произведен автоматически, поэтому обращаться в Социальный фонд России (СФР) будет не нужно.
Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) с 1 января составит 133,05 рубля. Министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что Федеральный бюджет РФ на 2024-2026 годы предусматривает почти 600 млрд рублей на индексацию страховых пенсий.
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
С 1 января вступят в силу очередные изменения, касающиеся возраста выхода на пенсию. Это очередной этап пенсионной реформы, которая была запущена в 2019 году. Таким образом, с 2024 года мужчины будут выходить на заслуженный отдых в возрасте 63 лет, женщины – по достижении 58 лет.
При этом получить пенсию не удастся, если к этому моменту трудовой стаж у работника не достиг 15 лет, а количество пенсионных баллов составляет менее 28,2.
Возраст выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин в 2022 году составлял 61 год, 6 месяцев и 56 лет, 6 месяцев соответственно. В 2026 году – 64 года и 59 лет.
УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ НА 18,5%
С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 18,5%. Его размер составит 19 242 рубля. На основе МРОТ рассчитываются многие социальные пособия и выплаты, поэтому их сумма также увеличится.
В 2023 году МРОТ составлял 16 242 рубля в месяц. Такой показатель на 6,3% больше, чем в 2022 году, когда он был 15 279 рублей. При этом регионы могут устанавливать свой МРОТ, однако он не должен быть ниже федерального.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что сегодняшний механизм повышения МРОТ призван «оторвать» его от размера прожиточного минимума, то есть сделать заметно выше. По оценке главы государства, рост МРОТ повлияет на жизнь 4,8 млн работников.
ВЫПЛАТЫ МАТЕРЯМ-ГЕРОИНЯМ ОСВОБОДИЛИ ОТ НДФЛ
С 1 января матери-героини, а также семьи, награжденные орденом «Родительская слава», больше не будут выплачивать НДФЛ с полагающихся им выплат от государства.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что налог не должен взиматься с заслуженной награды. Он напомнил, что орден «Родительская слава» полагается семьям, в которых растет не менее семи детей, а звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.
«Эти средства многодетные семьи могут направить на улучшение жилищных условий, образование детей, покупку необходимого. Правильно, чтобы с заслуженной награды налог не взимался», - говорил он.
ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
С 1 января родители детей с инвалидностью смогут работать и одновременно получать пособие по уходу за ребенком. Это будет возможно при условии частичной занятости. Таким образом, родителям больше не придется выбирать между работой и получением пособия.
Так, возможность получать пособие появится у родителей и опекунов, если они будут работать неполный рабочий день, дистанционно, на дому, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые.
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ УВЕЛИЧЕН
С 1 января вступают в силу изменения в статью 219 Налогового кодекса РФ (№159-ФЗ), согласно которым совокупный размер социальных налоговых вычетов увеличивается со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, а вычет на обучение детей и подопечных – с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей.
Еще одно нововведение, касающееся налогообложения, вступит в силу с 1 января для получателей премий, призов и грантов. Теперь получатели таких денежных выплат будут освобождены от уплаты НДФЛ.
ПРИЗЫВНОЙ ВОЗРАСТ ПОДНИМУТ ДО 30 ЛЕТ
С 1 января вступает в силу закон о повышении верхней планки призывного возраста. Теперь отправляться на срочную службу в Вооруженные силы РФ будут с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было раньше.
Повышение призывного возраста будет одномоментным, без поэтапного изменения. Так, граждане, которым не исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, будут подлежать призыву на военную службу до достижения 30-летнего возраста. Таким образом, с достижения 29 лет начинается последний год, когда человека могут призвать.
ПРИОРИТЕТНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ
С 1 января вступят в силу масштабные изменения в Закон о занятости. Согласно новой редакции документа, контрактники и мобилизованные граждане, завершившие службу, а также члены их семей получат приоритет при приеме на работу.
Работодатели, которые принимают в штат молодых сотрудников, смогут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ПО ИПОТЕКЕ СОСТАВИТ 30%
С 1 января минимальный первоначальный взнос по ипотеке составит 30%. Такую сумму заемщику необходимо внести для того, чтобы не применялись надбавки по ипотечным кредитам, выданным гражданам с показателем долговой нагрузки не выше 60%.
С этой же даты микрофинансовые организации при выдаче займов населению получат обязательство рассчитывать долговую нагрузку получателей кредита и сообщать им о рисках в письменной форме, если на платежи по кредитам у них будет уходить более половины доходов.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 января вырастут штрафы за нарушения в области обеспечения безопасности газового оборудования. Так, недопуск в квартиру специалистов газовой службы обойдется в 5 – 10 тысяч рублей против прежних одной – двух тысяч рублей.
Кроме этого, с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов за неустановку умных счетчиков электроэнергии. Если мораторий не продлят, то с января 2024 года должностных лиц могут оштрафовать на 20-30 тысяч рублей, а организации – до 100 тысяч рублей.
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