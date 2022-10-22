Покинувшие страну россияне могут лишиться права на налоговый вычет
Россияне, уехавшие за границу, могут лишиться статуса налогового резидента РФ и потерять право на имущественный налоговый вычет. Об этом рассказала руководитель практики правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Елена Родионова в беседе с РИА Недвижимость.
Эксперт уточнила, что налоговому резиденту необходимо находиться в России не менее 183 дней в течение 12 месяцев. Таким образом, россияне, покинувшие страну в феврале-марте 2022 года и оставшиеся за границей, уже потеряли статус налогового резидента. При этом уехавшие после 21 сентября и не планирующие возвращаться станут нерезидентами в следующем году.
«Утрата статуса налогового резидента автоматически влечет за собой утрату права на получение всех видов налоговых вычетов по НДФЛ – стандартных, социальных, имущественных, инвестиционных. В том числе нельзя получить вычет при продаже жилья. Ведь право на вычеты имеют только резиденты РФ, которые были таковыми на конец налогового периода, то есть на 31 декабря», – подчеркнула Родионова.
Для резидентов РФ установлена ставка НДФЛ на уровне 13-15%, для нерезидентов — 30%. Чтобы вернуться к уплате НДФЛ по низкой ставке и вернуть себе право на налоговые вычеты, гражданин должен подтвердить налоговый статус резидента, вернувшись в Россию и находясь в стране в течение необходимого срока.
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