Маск: Фронт ВСУ рухнет при отключении Starlink

Линия фронта Украины рухнет в случае отключения спутниковой системы связи Starlink, сообщил в соцсети X миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск.

Сикорский пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничения Starlink на Украине

По его словам, обвал произойдет немедленно. Он указал, что Starlink критически важна для обороны Киева, а SpaceX сделала для защиты страны гораздо больше, чем любая другая частная компания в мире. При этом бизнесмен обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, так как украинские военные с ее помощью направляли свои ударные беспилотники.

«Это никогда не разрешалось и не должно разрешаться. Лазейка была закрыта на прошлой неделе», - отметил Маск. Он напомнил, что параллельно с гражданской версией действует военная Starshield — отдельная система.

В октябре SpaceX ограничила скорость работы мобильных терминалов Starlink, используемых в военных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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