Маск: Фронт ВСУ рухнет при отключении Starlink

По его словам, обвал произойдет немедленно. Он указал, что Starlink критически важна для обороны Киева, а SpaceX сделала для защиты страны гораздо больше, чем любая другая частная компания в мире. При этом бизнесмен обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, так как украинские военные с ее помощью направляли свои ударные беспилотники.

«Это никогда не разрешалось и не должно разрешаться. Лазейка была закрыта на прошлой неделе», - отметил Маск. Он напомнил, что параллельно с гражданской версией действует военная Starshield — отдельная система.

В октябре SpaceX ограничила скорость работы мобильных терминалов Starlink, используемых в военных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

