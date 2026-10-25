Грушко: Позиция Евросоюза по Украине исключает Европу из переговоров

По его словам, европейцы требуют возвращения границ к пределам 1992 года, выплаты Россией репараций и наказания ответственных, а также размещения иностранных сил на украинской территории, если не вступления Киева в НАТО.

Дипломат отметил, что ЕС все так же заинтересован в сдерживании Москвы, хочет лишить ее возможностей для развития и желает нанести стратегическое поражение.

Ранее в МИД России рассказали о канале экстренной связи с НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

