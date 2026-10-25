Грушко: Позиция Евросоюза по Украине исключает Европу из переговоров

Позиция Европейского союза по конфликту вокруг Украины исключает ее из возможных переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Александра Грушко.

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По его словам, европейцы требуют возвращения границ к пределам 1992 года, выплаты Россией репараций и наказания ответственных, а также размещения иностранных сил на украинской территории, если не вступления Киева в НАТО.

Дипломат отметил, что ЕС все так же заинтересован в сдерживании Москвы, хочет лишить ее возможностей для развития и желает нанести стратегическое поражение.

Ранее в МИД России рассказали о канале экстренной связи с НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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