Один человек погиб, десять пострадали после атаки БПЛА на Белгород
Один человек погиб, десять получили травмы в результате массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород, сообщил региональный оперативный штаб.
Среди раненых - сотрудник скорой помощи. Восьмерых раненых доставили в больницы. Двум женщинам медики оказали помощь на месте.
Мэр Валентин Демидов рассказал о значительных последствиях на земле. В результате атаки оказались повреждены жилые дома, социальные и коммерческие объекты, а также автомобили.
Ранее один из логистических центров Омска подвергся атаке беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Один человек погиб, десять пострадали после атаки БПЛА на Белгород
- Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
- ИИ-судью тестируют в России
- Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за его поддержки действий Израиля
- Гнесинка поддержала инициативу по созданию джазового вуза
- Украина потратит миллион долларов на сериал о войне с Польшей
- В Омске после атаки на склад Ozon воздух проверят на загрязнения
- Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери
- Гран-при фестиваля «Послание к человеку» получил греческий фильм «Творимые души»
- СМИ: Писательница из ЮАР создала более 370 книг с помощью ИИ