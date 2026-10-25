Один человек погиб, десять пострадали после атаки БПЛА на Белгород

Один человек погиб, десять получили травмы в результате массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород, сообщил региональный оперативный штаб.

В Ростовской области при беспилотной атаке пострадал человек

Среди раненых - сотрудник скорой помощи. Восьмерых раненых доставили в больницы. Двум женщинам медики оказали помощь на месте.

Мэр Валентин Демидов рассказал о значительных последствиях на земле. В результате атаки оказались повреждены жилые дома, социальные и коммерческие объекты, а также автомобили.

Ранее один из логистических центров Омска подвергся атаке беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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