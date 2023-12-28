Хуснуллин: Льготную ипотеку продлят в регионах с невысоким спросом

При этом, по словам зампреда правительства, семейная ипотека будет продлена во всех субъектах РФ.

Ранее в стране изменили условия льготной, дальневосточной и арктической ипотеки, напоминает RT. Так, по льготной программе минимальный первый взнос повысили с 20 до 30 процентов и установили предельную сумму займа для всей страны на уровне 6 млн рублей. При этом лимиты по дальневосточной и арктической ипотеке увеличили с 6 млн до 9 млн рублей.

