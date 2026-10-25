Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Он победил бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Спортсмен одержал победу единогласным решением судей — 48:47. Для россиянина эта защита титула стала первой после возвращения чемпионского пояса в декабре 2025 года.

Ранее российский боец ММА Шлеменко проиграл американцу Аллену на турнире RAF, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

