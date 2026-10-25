Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

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Он победил бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Спортсмен одержал победу единогласным решением судей — 48:47. Для россиянина эта защита титула стала первой после возвращения чемпионского пояса в декабре 2025 года.

Ранее российский боец ММА Шлеменко проиграл американцу Аллену на турнире RAF, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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