Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
25 октября 202602:01
Денис Постольский
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Он победил бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Спортсмен одержал победу единогласным решением судей — 48:47. Для россиянина эта защита титула стала первой после возвращения чемпионского пояса в декабре 2025 года.
Ранее российский боец ММА Шлеменко проиграл американцу Аллену на турнире RAF, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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