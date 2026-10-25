После массированной атаки на Белгород в ПВР разместили более 50 человек
25 октября 202605:01
Денис Хоноров
Жители поврежденных после массированной атаки беспилотников на Белгород домов имеют возможность разместиться в пункте временного размещения, сообщил в «Максе» мэр Валентин Демидов.
По его словам, данным решением воспользовались 53 человека. Для подвоза организованы автобусы. «Обеспечим всем необходимым», - заявил глава города.
Один человек погиб, десять пострадали после атаки БПЛА на Белгород, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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