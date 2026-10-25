Мелания Трамп не исключила поездку на Украину

Супруга президента США Мелания Трамп рассмотрит возможность визита на Украину.

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Об этом она сообщила журналистам. «Посмотрим», — сказала первая леди. Так она отреагировала на вопрос о том, намерена ли она посетить Украину.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в своём Telegram‑канале, что команда Мелании Трамп выразила готовность оказать поддержку городу Алешки в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Saul Loeb
ТЕГИ:УкраинаСШАМеланья Трамп

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