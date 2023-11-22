Совет Федерации одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента
Совет Федерации РФ одобрил закон, предусматривающий повышении в 2024 году стоимости одного пенсионного коэффициента с 129,46 рублей до 133,05 рублей, сообщает ТАСС.
Согласно документу, также будет проиндексирован размер фиксированной выплаты по старости и инвалидности - с 7 567,3 рубля до 8134,88 рублей.
Отмечается, что одобренный законопроект направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения россиян не ниже уровня инфляции.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 1 января 2024 года в России на 7,5% вырастут страховые пенсии по старости, дополнительные бюджетные расходы на эти цели составят порядка 234 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru