Совет Федерации одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента

Совет Федерации РФ одобрил закон, предусматривающий повышении в 2024 году стоимости одного пенсионного коэффициента с 129,46 рублей до 133,05 рублей, сообщает ТАСС.

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Согласно документу, также будет проиндексирован размер фиксированной выплаты по старости и инвалидности - с 7 567,3 рубля до 8134,88 рублей.

Отмечается, что одобренный законопроект направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения россиян не ниже уровня инфляции.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 1 января 2024 года в России на 7,5% вырастут страховые пенсии по старости, дополнительные бюджетные расходы на эти цели составят порядка 234 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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