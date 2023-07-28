Сенатор Клишас воздержался при голосовании по закону о призывном возрасте

Свой отказ поддержать или выступить против документа он пояснил тем, что непродуманные инициативы подрывают доверие к законодательной власти, а делать этого нельзя.

«В обществе был консенсус по поводу призывного возраста — 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть», — подчеркнул он.

Ранее Госдума, а затем и Совет Федерации одобрили закон о повышении призывного возраста до 30 лет, при этом оставив нижний предел в 18 лет. Позже Клишас заявил, что поправки к закону о воинской службе, которые в ускоренном порядке приняла Госдума, скорректируют в осеннюю сессию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

