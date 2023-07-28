Сенатор Клишас воздержался при голосовании по закону о призывном возрасте
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас рассказал ТАСС, что воздержался при голосовании по закону о повышении призывного возраста.
Свой отказ поддержать или выступить против документа он пояснил тем, что непродуманные инициативы подрывают доверие к законодательной власти, а делать этого нельзя.
«В обществе был консенсус по поводу призывного возраста — 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть», — подчеркнул он.
Ранее Госдума, а затем и Совет Федерации одобрили закон о повышении призывного возраста до 30 лет, при этом оставив нижний предел в 18 лет. Позже Клишас заявил, что поправки к закону о воинской службе, которые в ускоренном порядке приняла Госдума, скорректируют в осеннюю сессию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru