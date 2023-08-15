Собянин наградил 14 семей почётным знаком «Родительская слава»

В сообщении уточняется, что всего в 14 семьях, удостоенных награды в 2023 году, родились и воспитываются 106 детей, в том числе в одной семье 11 детей.

В пресс-службе отметили, что с момента учреждения награды в 2009 году ею были отмечены 349 многодетных семей, которые также получили единовременное денежное поощрение, его размер в настоящее время составляет 275 тысяч рублей.

Многодетным семьям в Москве также полагаются скидки и пособия на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, покупку школьной формы и других товаров, а с 2022 года один из родителей и дети до 18 лет многодетных семьях получили право бесплатного проезда в общественном транспорте.

Ранее вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложили признать многодетными семьи с двумя детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

