Собянин наградил 14 семей почётным знаком «Родительская слава»
Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому 14 многодетных семей получили почётный знак «Родительская слава города Москвы», сообщает пресс-служба московского правительства.
В сообщении уточняется, что всего в 14 семьях, удостоенных награды в 2023 году, родились и воспитываются 106 детей, в том числе в одной семье 11 детей.
В пресс-службе отметили, что с момента учреждения награды в 2009 году ею были отмечены 349 многодетных семей, которые также получили единовременное денежное поощрение, его размер в настоящее время составляет 275 тысяч рублей.
Многодетным семьям в Москве также полагаются скидки и пособия на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, покупку школьной формы и других товаров, а с 2022 года один из родителей и дети до 18 лет многодетных семьях получили право бесплатного проезда в общественном транспорте.
Ранее вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложили признать многодетными семьи с двумя детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru