Путин подписал закон об отмене комиссий за ЖКУ для пенсионеров и льготников

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для пенсионеров и нуждающихся в социальной поддержке россиян. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Путин: Пенсионеры не будут уплачивать комиссию за услуги банков при оплате ЖКХ

Закон предполагает освобождение физлиц, которые нуждаются в соцподдержке, от комиссии за перечисление платы за услуги ЖКХ и пеней за просроченную либо неполную оплату. Перечень категорий граждан, которые смогут рассчитывать на льготу, установит правительство.

Документ вступит в силу с 1 июля следующего года.

Ранее Госдума запретила банкам, кредитным организациям и платежным агентам взимать комиссию при оплате ЖКУ с пенсионеров, инвалидов, малоимущих и ветеранов боевых действий, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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