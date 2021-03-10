Лето в масках? Власти и вирусологи оценили необходимость COVID-ограничений
Несмотря на обнадёживающую статистику по коронавирусу, полностью снимать ограничения этой весной - преждевременно, считают специалисты.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим и ограничения массовых мероприятий, которые действуют в городе из-за пандемии коронавируса, могут остаться в силе и после весны.
По его словам, все остальные меры будут отменены властями до лета. «Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше»,— сказал глава города.
По словам Собянина, это зависит от темпов вакцинации от COVID-19 и от формирования коллективного иммунитета, передаёт ТАСС.
Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, масочный режим в стране, скорее всего, раньше сентября отменен не будет, заявил в эфире НСН член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«До сентября в масках будем ходить. Оптимальным будет до формирования коллективного иммунитета сохранять масочный режим», — сказал он, отметив, что речь идет о закрытых помещениях с массовым пребыванием людей. Речь идет о магазинах, общественном транспорте, офисах, концертных залах и прочих местах скопления людей.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН также рассказал, что полностью отменять масочный режим в каком бы то ни было регионе пока рано вне зависимости от эпидемиологической ситуации.
«Для остановки пандемии нужно 60-70% людей с иммунитетом по всей стране, поэтому к отмене масочного режима я отношусь настороженно. Регионы находятся не в Антарктиде, а в составе России. Публика у нас достаточно подвижная, перемещается по стране, и поэтому отмена масок – не так уж здорово. Движение инфекционного агента равно скорости самолета. Внутренние рейсы у нас активизировались, так что отмена масок "наотмашь" была бы преждевременной. Спать в маске, конечно, не надо, но при посещении магазинов, аптек, метро маска всё же необходима», - отметил он.
Вирусолог выразил надежду, что пандемия закончится к лету. По его словам, снижение числа зараженных и умерших вселяет оптимизм. Зуев отметил, что окончанию пандемии будут способствовать три фактора: время, вакцинация и погода.
Можно ли будет снять маски уже к началу лета, будет зависеть от того, как пройдет третья волна заболевания, предполагает Куринный. Предположительно, она может наблюдаться весной.
«Масочный режим отменять в закрытых помещениях не надо как минимум до начала лета. А там надо будет смотреть по результатам — как закончится третья волна, по количеству иммунизированных. Это комплексный показатель, по которому нужно будет принимать решения», — отметил, в свою очередь, парламентарий, добавив, что маска — один из надежных способов борьбы с распространением инфекции.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России.
«Судя по логике развития пандемии в Европе и других странах, скорее всего, будет и третья, и четвертая волна COVID-19. Потому что свойство коронавируса, как и других вирусов, это активные мутации. И в их итоге он и приобретает новые свойства. Некоторые штаммы приводят к тому, что они (вирусы – прим. НСН) ускользают из-под иммунитета, который развился естественным путем – в результате заболевания. Или искусственного, приобретенного после вакцинации. Именно по этой причине не так давно была новая волна распространения COVID-19 в Британии, вызванная новым штаммом вируса», - отметил Болибок.
9 марта в России в первые с октября прошлого года было выявлено менее 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки.
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