Собянин: Масочный режим может сохраниться после весны
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим и ограничения массовых мероприятий, которые действуют в городе из-за пандемии коронавируса, возможно будут действовать и после весны, сообщает ТАСС.
По его словам, все остальные меры будут отменены властями до лета. «Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше»,— сказал глава города.
По словам Собянина, это зависит от темпов вакцинации от COVID-19 и от формирования коллективного иммунитета.
Тем временем, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что коронавирус постепенно переходит в сезонный вирус, поэтому ставить прививку от коронавируса с высокой долей вероятности придется регулярно.
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