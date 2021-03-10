Собянин: Масочный режим может сохраниться после весны

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим и ограничения массовых мероприятий, которые действуют в городе из-за пандемии коронавируса, возможно будут действовать и после весны, сообщает ТАСС.

По его словам, все остальные меры будут отменены властями до лета. «Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше»,— сказал глава города.