Иммунолог отказался верить в «неуловимость» нигерийского штамма COVID-19

В Брешии на севере Италии обнаружили новую мутацию коронавируса - нигерийский штамм. Глава Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо уже заявил, что имеющиеся вакцины могут быть неэффективны против этого штамма.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему рано утверждать, что вакцины неэффективны против нового штамма.

«Механизм мутации заложен в самом геноме вируса. Чтобы понять, насколько эффективны имеющиеся вакцины против новых мутантных штаммов коронавируса, нужны клинические исследования. Это самый надежный путь. Второй путь – рассчитать имеющиеся последовательности генома. Нужно, чтобы опубликовали последовательность ДНК этого обновленного нигерийского вируса. Предыдущие штаммы эффективно профилактировались нашими вакцинами. Двумя точно, одна еще проходит испытания. Это по расчетам. Чтобы понять, что будет в реальности, нужно еще хотя бы полгода», - заявил он.

Он напомнил, что самый надежный путь профилактики - это переболеть.

«Пока не остановится пандемия естественным путем, можно предполагать, что некоторые вакцины не будут работать так хорошо, как в самом начале. Но защита все равно будет, потому что штаммы близкородственные, перекрестный иммунитет никто не отменял», - добавил медик.

По мнению Жемчугова, закрывать снова границы нет смысла никакого.

«Никакие процессы это не остановит, только ухудшить морально-психологическую ситуацию. Остановить природные процессы перекрытием границы – это все равно, что встать грудью против течения Волги, попытаться ее остановить», - заключил эксперт.

Ранее Владислав Жемчугов рассказал, что коронавирус может вызвать проблемы с глазами, вплоть до слепоты.

