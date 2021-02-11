«Наотмашь не надо». Вирусолог выступил против отмены масок в регионах
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи в эфире НСН высказал мнение, что полностью отменять масочный режим в каких бы то ни было регионах ещё рано.
Требование о соблюдении масочного режима на территории России остаётся в силе, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Между тем, в Удмуртии с 12 февраля использование защитных масок будет носить рекомендательный характер, в Чечне также отменили обязательный масочный режим в общественных местах.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что полностью отменять его в любом регионе пока рано вне зависимости от эпидемиологической ситуации.
«Для остановки пандемии нужно 60-70% людей с иммунитетом по всей стране, поэтому к отмене масочного режима я отношусь настороженно. Регионы находятся не в Антарктиде, а в составе России. Публика у нас достаточно подвижная, перемещается по стране, и поэтому отмена масок – не так уж здорово. Движение инфекционного агента равно скорости самолета. Внутренние рейсы у нас активизировались, так что отмена масок "наотмашь" была бы преждевременной. Спать в маске, конечно, не надо, но при посещении магазинов, аптек, метро маска всё же необходима», - отметил он.
Вирусолог выразил надежду, что пандемия закончится к лету.
«Пока у нас дело идет на лад – снижается число зараженных и умерших. Это вселяет оптимизм. Думаю, пандемия закончится к лету. Этому будут помогать три фактора: время, вакцинация и погода. Ведь с мая по сентябрь мы забываем, что такое грипп», - напомнил собеседник НСН.
Ранее бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал отмену масок в Чечне и в Удмуртии. По его словам, власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки.
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