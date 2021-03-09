В Госдуме назвали сроки отмены масочного режима в России

Член комитета по охране здоровья рассказал НСН, почему не стоит торопиться снимать маски в общественных местах.

В России за последние сутки зарегистрировали 9445 случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Показатель оказался ниже десяти тысяч впервые со 2 октября прошлого года. Накануне было выявлено 10 253 инфицированных, темп прироста уменьшился до 0,22 процента.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, масочный режим в стране, скорее всего, раньше сентября отменен не будет, заявил в эфире НСН член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«До сентября в масках будем ходить. Оптимальным будет до формирования коллективного иммунитета сохранять масочный режим», — сказал он, отметив, что речь идет о закрытых помещениях с массовым пребыванием людей. Речь идет о магазинах, общественном транспорте, офисах, концертных залах и прочих местах скопления людей.

Вместе с тем Куринный допустил, что маски можно будет снять к началу лета, однако все будет зависеть от того, как пройдет третья волна заболевания (предположительно весной).

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«Масочный режим отменять в закрытых помещениях не надо как минимум до начала лета. А там надо будет смотреть по результатам — как закончится третья волна, по количеству иммунизированных. Это комплексный показатель, по которому нужно будет принимать решения», — отметил парламентарий, добавив, то маска — один из надежных способов борьбы с распространением инфекции.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу. Однако ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что для формирования коллективного иммунитета к августу, необходимо заметно ускориться с темпами вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирус
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