В Госдуме назвали сроки отмены масочного режима в России
Член комитета по охране здоровья рассказал НСН, почему не стоит торопиться снимать маски в общественных местах.
В России за последние сутки зарегистрировали 9445 случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Показатель оказался ниже десяти тысяч впервые со 2 октября прошлого года. Накануне было выявлено 10 253 инфицированных, темп прироста уменьшился до 0,22 процента.
Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, масочный режим в стране, скорее всего, раньше сентября отменен не будет, заявил в эфире НСН член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«До сентября в масках будем ходить. Оптимальным будет до формирования коллективного иммунитета сохранять масочный режим», — сказал он, отметив, что речь идет о закрытых помещениях с массовым пребыванием людей. Речь идет о магазинах, общественном транспорте, офисах, концертных залах и прочих местах скопления людей.
Вместе с тем Куринный допустил, что маски можно будет снять к началу лета, однако все будет зависеть от того, как пройдет третья волна заболевания (предположительно весной).
«Масочный режим отменять в закрытых помещениях не надо как минимум до начала лета. А там надо будет смотреть по результатам — как закончится третья волна, по количеству иммунизированных. Это комплексный показатель, по которому нужно будет принимать решения», — отметил парламентарий, добавив, то маска — один из надежных способов борьбы с распространением инфекции.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу. Однако ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что для формирования коллективного иммунитета к августу, необходимо заметно ускориться с темпами вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- Главы МИД России и Турции встретятся в Дохе 10 марта
- Соцсеть «ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за запрещенную информацию
- Курс евро опустился ниже 88 рублей
- Песков назвал сравнение «Спутника V» с русской рулеткой некорректным
- Мясников рассказал, как болезни зубов могут привести к раку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru