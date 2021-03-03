«Бойтесь осени!» Иммунолог назвал сроки третьей волны COVID-19 в России

Глава Минздрава РФ призвал россиян продолжать носить маски и соблюдать другие меры защиты от коронавирусной инфекции. Всё это, по мнению Михаила Мурашко, позволит избежать третьей волны COVID-19. По словам министра, соблюдать меры предосторожности важно до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет, пишет «Коммерсант».

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России.

«Судя по логике развития пандемии в Европе и других странах, скорее всего, будет и третья, и четвертая волна COVID-19. Потому что свойство коронавируса, как и других вирусов, это активные мутации. И в их итоге он и приобретает новые свойства. Некоторые штаммы приводят к тому, что они (вирусы – прим. НСН) ускользают из-под иммунитета, который развился естественным путем – в результате заболевания. Или искусственного, приобретенного после вакцинации. Именно по этой причине не так давно была новая волна распространения COVID-19 в Британии, вызванная новым штаммом вируса», - отметил Болибок.

Собеседник НСН также рассказал, насколько сильными будут новые возможные всплески заболеваемости.

«Если у нас не будет попадания новых штаммов, то весной всё будет достаточно благополучно. Можно посмотреть динамику прошлого года. Мы сейчас находимся в районе пика тех значений, которые были весной 2019-го. Летом всё благополучно. Особенно, когда люди уезжают из городов, тогда всё особенно хорошо. Рассредоточенность приводит к тому, что процент передачи коронавируса падает. Что касается осени, то опять будет такая же картина. После того, как закончится дачный сезон и люди вернутся в города, с новой силой начнётся распространение», - подчеркнул врач.