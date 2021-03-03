«Бойтесь осени!» Иммунолог назвал сроки третьей волны COVID-19 в России
Владимир Болибок рассказал в эфире НСН, какие факторы могут повлиять на рост числа заболевших коронавирусом в текущем году.
Глава Минздрава РФ призвал россиян продолжать носить маски и соблюдать другие меры защиты от коронавирусной инфекции. Всё это, по мнению Михаила Мурашко, позволит избежать третьей волны COVID-19. По словам министра, соблюдать меры предосторожности важно до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет, пишет «Коммерсант».
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России.
«Судя по логике развития пандемии в Европе и других странах, скорее всего, будет и третья, и четвертая волна COVID-19. Потому что свойство коронавируса, как и других вирусов, это активные мутации. И в их итоге он и приобретает новые свойства. Некоторые штаммы приводят к тому, что они (вирусы – прим. НСН) ускользают из-под иммунитета, который развился естественным путем – в результате заболевания. Или искусственного, приобретенного после вакцинации. Именно по этой причине не так давно была новая волна распространения COVID-19 в Британии, вызванная новым штаммом вируса», - отметил Болибок.
Собеседник НСН также рассказал, насколько сильными будут новые возможные всплески заболеваемости.
«Если у нас не будет попадания новых штаммов, то весной всё будет достаточно благополучно. Можно посмотреть динамику прошлого года. Мы сейчас находимся в районе пика тех значений, которые были весной 2019-го. Летом всё благополучно. Особенно, когда люди уезжают из городов, тогда всё особенно хорошо. Рассредоточенность приводит к тому, что процент передачи коронавируса падает. Что касается осени, то опять будет такая же картина. После того, как закончится дачный сезон и люди вернутся в города, с новой силой начнётся распространение», - подчеркнул врач.
Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова считает, что коллективный иммунитет реально сформировать к августу. Для этого необходимо заметно ускорить темпы вакцинации, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.
В свою очередь, Владимир Болибок пояснил, что говорить о скорости темпов вакцинации следует, делая поправку на дефицит вакцины.
«В некоторых регионах – Предуралье, Урал – там люди неделями стоят в очереди для того, чтобы получить вакцину. Решение ввести в практику "Спутник Лайт" как раз продиктовано тем, что у нас не хватает мощности для производства двухкомпонентных вакцин. Если ещё и на экспорт уходит часть, то вообще всё тоскливо выглядит. Поэтому темп вакцинации очень низкий, если сравнивать с другими странами. Например, Соединенные Штаты отчитываются о том, что они ежедневно прививают по полтора миллиона своих граждан. Они за два дня делают столько, сколько у нас за весь период вакцинации», - заключил вирусолог.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что доля уже выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в России впервые с начала эпидемии превысила 90%. Кроме того, за сутки в нашей стране выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем днем ранее, и минимум с 4 октября прошлого года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 535 / сут.
Умерли
87 348+452 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 694 / сут.
- СМИ: Российскую фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет за допинг
- СМИ: В Японии началась подготовка к проведению Олимпиады без иностранных зрителей
- Спасатель из Эстонии умер после прививки вакциной AstraZeneca
- Пункты выдачи заказов AliExpress откроются в отделениях «Почты России»
- Главу ИК и начальника отдел СИЗО Иркутска задержали по делам о насилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru