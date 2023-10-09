Певица Глюкоза заявила, что вернулась из Тель-Авива в Москву

По её словам, полёт прошёл хорошо, в настоящее время она находится дома.

«Спасибо вам большое за переживания. Столько звонков, столько смс. Мы дома, мы в Москве, все хорошо», - написала певица.

Ранее Глюкоза заявила, что вместе с семьей полетела в Израиль на концерт американского певца Бруно Марса, а в итоге оказалась в бомбоубежище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

