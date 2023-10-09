Певица Глюкоза заявила, что вернулась из Тель-Авива в Москву
9 октября 202318:15
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) в своём Telegram-канале заявила, что прилетела из Тель-Авива в Москву.
По её словам, полёт прошёл хорошо, в настоящее время она находится дома.
«Спасибо вам большое за переживания. Столько звонков, столько смс. Мы дома, мы в Москве, все хорошо», - написала певица.
Ранее Глюкоза заявила, что вместе с семьей полетела в Израиль на концерт американского певца Бруно Марса, а в итоге оказалась в бомбоубежище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доллар упал ниже 99 рублей
- Израиль опроверг данные о том, что Египет предупреждал о планах ХАМАС
- Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников
- Движение ХАМАС опровергло сообщения о переговорах с Израилем по обмену пленными
- Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу
- Объявлена стоимость нового седана «Москвич 6»
- Эксперт прогнозирует рост зарплат женщин на предприятиях
- Внука экс-главы ЦБ обвинили в хищении миллиардов рублей
- «Много букв!»: Вассерман признался, что недолюбливает «Войну и мир»
- СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru