Певица Глюкоза вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вместе с детьми и супругом оказались в бомбоубежище в Израиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак.

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По ее словам, Глюкоза вместе с семьей полетела в Израиль на концерт американского певца Бруно Марса.

«В итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище», - отметила Собчак.

Позже Глюкоза вышла на связь в своих соцсетях. Исполнительница заявила, что сейчас она и ее семья находятся в безопасности.

Утром 7 октября боевики палестинской организации ХАМАС атаковали Израиль и нанесли по его городам массированный ракетный удар. Погибли более 300 человек, свыше 1,8 тысячи пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».

