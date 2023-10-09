«Великая страна»: Ксения Собчак восхитилась патриотизмом израильтян

В социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в стране) она оставила комментарий под постом Галкина, в котором восхищается патриотизмом израильтян.

«Израиль - действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания, подтверждаю», - написала Собчак.

Накануне певица Глюкоза сообщила, что вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

