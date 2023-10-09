«Великая страна»: Ксения Собчак восхитилась патриотизмом израильтян

Телеведущая Ксения Собчак поддержала шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который заявил, что не собирается покидать Израиль в связи с боевыми действиями на территории страны.

Бежать и бояться? Российские артисты отреагировали на войну в Израиле

В социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в стране) она оставила комментарий под постом Галкина, в котором восхищается патриотизмом израильтян.

«Израиль - действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания, подтверждаю», - написала Собчак.

Накануне певица Глюкоза сообщила, что вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ИзраильМаксим ГалкинКсения Собчак

Горячие новости

Все новости

партнеры