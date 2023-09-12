Путин: Не понимаю, зачем Чубайс удрал из России

Как отметил Путин, в госкорпорации идут сложные процессы, в «Роснано» огромная финансовая дыра, пишет «Свободная пресса». Российский лидер допустил, что отъезд экс-главы организации может быть связан именно с этим.

«В Израиле [Чубайс] даже перешел на нелегальное положение. На фига ему это нужно, я ... не понимаю»,— заявил президент.

Чубайс покинул Россию весной 2022 года, экс-спецпредставитель президента и его супруга, режиссер Авдотья Смирнова, были замечены в Израиле.

