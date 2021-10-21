«От праздника до локдауна». Россияне опасаются, что длинные выходные затянутся

Россиян призвали с 30 октября по 7 ноября сидеть дома и не ходить в гости, а они массово скупают авиабилеты.

Ноябрьские праздники продлятся в России с 30 октября по 7 ноября за счет трех «лишних» выходных дней, прибавленных указом Владимира Путина.

При этом президент страны разрешил главам регионов в зависимости от ситуации с COVID-19 продлевать выходные после 7 ноября либо начинать их, не дожидаясь субботы.

«Оцените обстановку, вводите нерабочие меры уже с 23 октября, полномочия у вас есть», - сказал Путин, обращаясь в среду к главам регионов с высоким уровнем заболеваемости.

Таким образом, как и ожидалось, он поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой продлить ноябрьские праздники с сохранением зарплаты.

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КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ

Тем не менее, бизнес, представители ресторанной, концертной и спортивной индустрии паникуют, подозревая, что девятидневными выходными дело не ограничится. Если перерыв затянется, им могут грозить многомиллионные потери.

Подлил масла в огонь и источник Forbes, по данным которого, в Москве планируют ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября, на протяжении которого почти всё, кроме продуктовых магазинов и аптек, будет закрыто без права посещения по QR-кодам.

Издание ссылается на проект соответствующего указа мэра Москвы Сергея Собянина. Утверждается, что краткосрочный локдаун будет введен, если заболеваемость коронавирусом в Москве с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский, «длинные выходные» сработают, если россияне не будут ходить по магазинам и в гости.

«Существенный фактор нерабочих дней заключается в том, что будут разобщены большие производственные коллективы, люди будут меньше общаться по работе. Это снизит распространение коронавируса. В то же время, есть риски, что люди будут, если не посещать торговые центры, то ходить друг к другу в гости, общаться уже без масок. Нужно призвать граждан к ограничению и такого рода контактов», - отметил он.

Со своей стороны врач-инфекционист Евгений Тимаков сказал НСН, что введение краткосрочных выходных «абсолютно обосновано» и должно разгрузить переполненные больницы.

«Сейчас по 100 с лишним человек на врача, невозможно лечить в таких условиях. Соответственно, нам нужно снизить число людей, которые будут поступать в больницы. Для этого люди не должны контактировать друг с другом по максимуму», - сказал он, посетовав, что россияне ринулись скупать авиабилеты вместо того, чтобы остаться на праздники дома.

По данным «Известий», после того, как Путин объявил о длинных выходных, число запросов на билеты с вылетом в конце октября увеличилось на 49% и достигло пика, при этом две трети из них - на внутренние направления. Чаще всего россияне интересуются билетами в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сказал «Радиоточке НСН», что нерабочие дни могут «сработать» только вместе с ограничениями.

«Они сработают, если будут сопровождаться ограничениями на проведение массовых мероприятий, посещение кинотеатров, театров, ресторанов, соревнований и так далее. Стоит оставить открытыми только магазины, аптеки, заведения, обеспечивающие жизнедеятельность, остальное всё позакрывать. Либо строго соблюдать режим QR-кодов исключительно для привитых граждан», - советует Болибок.

«Миллионы в день». Торговые центры напомнили об убытках из-за локдауна

В ОЖИДАНИИ «ЛЮТОГО ПРОИЗВОЛА»

А что же будет с экономикой и бизнесом?

Президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров заявил «Радиоточке НСН», что продление ограничений после 7 ноября может обернуться для индустрии многомиллионными убытками.

«Мы искренне надеемся, что такое решение принято не будет. Власти Москвы всегда максимально лояльно относились к бизнесу. Повторное закрытие приведет к катастрофическим последствиям. Торговые центры, ритейлеры, рестораторы не оправились от прошлого года, и сумма убытков, если будет введен повторный локдаун, будет измеряться миллионами рублей в день», - объяснил Шакиров.

С ним согласен экономист Денис Ракша, который сказал НСН, что «развязывание рук» регионам до добра не доведет.

«Работодатели, конечно, сейчас плачут, говорят, что обанкротятся, но это всё неправда. Однако проблема в том, что эти ограничения могут быть продлены. Все сидели и ждали, что президент даст отмашку, а он говорил регионам справляться самостоятельно. Сегодня президент ввел федеральный локдаун, а регионам позволил его продлевать. И поскольку регионам уже развязали руки, то, вероятнее всего, они могут эти ограничения продлить, потому что во многих регионах ситуация (с коронавирусом) грустная. И тогда уже потери для экономики будут вполне существенными», - прогнозирует Ракша.

Со своей стороны, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сказал «Радиоточке НСН», что опасается «лютого произвола» региональных властей.

«Лютый произвол». Делягин оценил введение «гибких» нерабочих дней

«Сама идея борьбы с болезнью при помощи феодальной раздробленности мне не нравится категорически. Если это вызвано наличием болезни, то должны быть конкретные критерии, установленные врачами. Если, например, такая динамика и такая доля заболевших, то такие ограничения, если они выше, то другие. При отсутствии объективных критериев это все оборачивается совершенно лютым произволом. Один губернатор психанул и у него все жестко, а другому губернатору вообще безразлично, может быть, он в глубине души даже в этот коронавирус не верит, у него все будет по-другому, это разрушает единство страны», - отметил Делягин.

Подписав указ о продлении ноябрьских выходных, Путин поддержал меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые были предложены первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Как и весной 2020 года, предприятиям будут выплачены единовременные гранты в объеме одного МРОТ на одного занятого.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыходныеВладимир ПутинКоронавирус
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