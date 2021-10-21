«От праздника до локдауна». Россияне опасаются, что длинные выходные затянутся
Россиян призвали с 30 октября по 7 ноября сидеть дома и не ходить в гости, а они массово скупают авиабилеты.
Ноябрьские праздники продлятся в России с 30 октября по 7 ноября за счет трех «лишних» выходных дней, прибавленных указом Владимира Путина.
При этом президент страны разрешил главам регионов в зависимости от ситуации с COVID-19 продлевать выходные после 7 ноября либо начинать их, не дожидаясь субботы.
«Оцените обстановку, вводите нерабочие меры уже с 23 октября, полномочия у вас есть», - сказал Путин, обращаясь в среду к главам регионов с высоким уровнем заболеваемости.
Таким образом, как и ожидалось, он поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой продлить ноябрьские праздники с сохранением зарплаты.
КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ
Тем не менее, бизнес, представители ресторанной, концертной и спортивной индустрии паникуют, подозревая, что девятидневными выходными дело не ограничится. Если перерыв затянется, им могут грозить многомиллионные потери.
Подлил масла в огонь и источник Forbes, по данным которого, в Москве планируют ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября, на протяжении которого почти всё, кроме продуктовых магазинов и аптек, будет закрыто без права посещения по QR-кодам.
Издание ссылается на проект соответствующего указа мэра Москвы Сергея Собянина. Утверждается, что краткосрочный локдаун будет введен, если заболеваемость коронавирусом в Москве с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября.
Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский, «длинные выходные» сработают, если россияне не будут ходить по магазинам и в гости.
«Существенный фактор нерабочих дней заключается в том, что будут разобщены большие производственные коллективы, люди будут меньше общаться по работе. Это снизит распространение коронавируса. В то же время, есть риски, что люди будут, если не посещать торговые центры, то ходить друг к другу в гости, общаться уже без масок. Нужно призвать граждан к ограничению и такого рода контактов», - отметил он.
Со своей стороны врач-инфекционист Евгений Тимаков сказал НСН, что введение краткосрочных выходных «абсолютно обосновано» и должно разгрузить переполненные больницы.
«Сейчас по 100 с лишним человек на врача, невозможно лечить в таких условиях. Соответственно, нам нужно снизить число людей, которые будут поступать в больницы. Для этого люди не должны контактировать друг с другом по максимуму», - сказал он, посетовав, что россияне ринулись скупать авиабилеты вместо того, чтобы остаться на праздники дома.
По данным «Известий», после того, как Путин объявил о длинных выходных, число запросов на билеты с вылетом в конце октября увеличилось на 49% и достигло пика, при этом две трети из них - на внутренние направления. Чаще всего россияне интересуются билетами в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сказал «Радиоточке НСН», что нерабочие дни могут «сработать» только вместе с ограничениями.
«Они сработают, если будут сопровождаться ограничениями на проведение массовых мероприятий, посещение кинотеатров, театров, ресторанов, соревнований и так далее. Стоит оставить открытыми только магазины, аптеки, заведения, обеспечивающие жизнедеятельность, остальное всё позакрывать. Либо строго соблюдать режим QR-кодов исключительно для привитых граждан», - советует Болибок.
В ОЖИДАНИИ «ЛЮТОГО ПРОИЗВОЛА»
А что же будет с экономикой и бизнесом?
Президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров заявил «Радиоточке НСН», что продление ограничений после 7 ноября может обернуться для индустрии многомиллионными убытками.
«Мы искренне надеемся, что такое решение принято не будет. Власти Москвы всегда максимально лояльно относились к бизнесу. Повторное закрытие приведет к катастрофическим последствиям. Торговые центры, ритейлеры, рестораторы не оправились от прошлого года, и сумма убытков, если будет введен повторный локдаун, будет измеряться миллионами рублей в день», - объяснил Шакиров.
С ним согласен экономист Денис Ракша, который сказал НСН, что «развязывание рук» регионам до добра не доведет.
«Работодатели, конечно, сейчас плачут, говорят, что обанкротятся, но это всё неправда. Однако проблема в том, что эти ограничения могут быть продлены. Все сидели и ждали, что президент даст отмашку, а он говорил регионам справляться самостоятельно. Сегодня президент ввел федеральный локдаун, а регионам позволил его продлевать. И поскольку регионам уже развязали руки, то, вероятнее всего, они могут эти ограничения продлить, потому что во многих регионах ситуация (с коронавирусом) грустная. И тогда уже потери для экономики будут вполне существенными», - прогнозирует Ракша.
Со своей стороны, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сказал «Радиоточке НСН», что опасается «лютого произвола» региональных властей.
«Сама идея борьбы с болезнью при помощи феодальной раздробленности мне не нравится категорически. Если это вызвано наличием болезни, то должны быть конкретные критерии, установленные врачами. Если, например, такая динамика и такая доля заболевших, то такие ограничения, если они выше, то другие. При отсутствии объективных критериев это все оборачивается совершенно лютым произволом. Один губернатор психанул и у него все жестко, а другому губернатору вообще безразлично, может быть, он в глубине души даже в этот коронавирус не верит, у него все будет по-другому, это разрушает единство страны», - отметил Делягин.
Подписав указ о продлении ноябрьских выходных, Путин поддержал меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые были предложены первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Как и весной 2020 года, предприятиям будут выплачены единовременные гранты в объеме одного МРОТ на одного занятого.
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