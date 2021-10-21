«От праздника до локдауна». Россияне опасаются, что длинные выходные затянутся

КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ

Тем не менее, бизнес, представители ресторанной, концертной и спортивной индустрии паникуют, подозревая, что девятидневными выходными дело не ограничится. Если перерыв затянется, им могут грозить многомиллионные потери.

Подлил масла в огонь и источник Forbes, по данным которого, в Москве планируют ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября, на протяжении которого почти всё, кроме продуктовых магазинов и аптек, будет закрыто без права посещения по QR-кодам.

Издание ссылается на проект соответствующего указа мэра Москвы Сергея Собянина. Утверждается, что краткосрочный локдаун будет введен, если заболеваемость коронавирусом в Москве с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский, «длинные выходные» сработают, если россияне не будут ходить по магазинам и в гости.

«Существенный фактор нерабочих дней заключается в том, что будут разобщены большие производственные коллективы, люди будут меньше общаться по работе. Это снизит распространение коронавируса. В то же время, есть риски, что люди будут, если не посещать торговые центры, то ходить друг к другу в гости, общаться уже без масок. Нужно призвать граждан к ограничению и такого рода контактов», - отметил он.

Со своей стороны врач-инфекционист Евгений Тимаков сказал НСН, что введение краткосрочных выходных «абсолютно обосновано» и должно разгрузить переполненные больницы.

«Сейчас по 100 с лишним человек на врача, невозможно лечить в таких условиях. Соответственно, нам нужно снизить число людей, которые будут поступать в больницы. Для этого люди не должны контактировать друг с другом по максимуму», - сказал он, посетовав, что россияне ринулись скупать авиабилеты вместо того, чтобы остаться на праздники дома.

По данным «Известий», после того, как Путин объявил о длинных выходных, число запросов на билеты с вылетом в конце октября увеличилось на 49% и достигло пика, при этом две трети из них - на внутренние направления. Чаще всего россияне интересуются билетами в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сказал «Радиоточке НСН», что нерабочие дни могут «сработать» только вместе с ограничениями.

«Они сработают, если будут сопровождаться ограничениями на проведение массовых мероприятий, посещение кинотеатров, театров, ресторанов, соревнований и так далее. Стоит оставить открытыми только магазины, аптеки, заведения, обеспечивающие жизнедеятельность, остальное всё позакрывать. Либо строго соблюдать режим QR-кодов исключительно для привитых граждан», - советует Болибок.