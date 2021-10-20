Табу на развлечения. В России призвали усилить режим нерабочих дней
Врач Владимир Болибок заявил, что необходимо по максимуму ограничить общественные контакты для борьбы с коронавирусом.
Нерабочие дни могут помочь остановить распространение коронавируса только в совокупности с другими ограничительными мерами. Это подчеркнул врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Они сработают, если будут сопровождаться ограничениями на проведение массовых мероприятий, посещение кинотеатров, театров, ресторанов, соревнований и так далее. Общественные заведения стоит оставить открытыми только для привитых посетителей и, соответственно, только им выдавать QR-коды. Я бы ограничил вход для тех, кто переболел и не привился, поскольку не исключено, что человек может опять заразиться», - пояснил специалист.
Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября для противодействия распространению коронавируса. Заработная плата за работниками в этот период сохраняется.
Владимир Болибок обратил внимание, что дети могут стать слабым звеном в цепочке противоэпидемических мер:
«Проблема заключается в том, что детей пока не прививают, поэтому на них система QR-кодов не распространяется, при этом они могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. Представляете: идёт сеанс в кинотеатре, родители, бабушки, дедушки пришли с детьми. Если там окажутся взрослые непривитые и дети - вирусоносители, причём бессимптомные, мы опять получим контакт и заражение», - добавил он.
Эксперт выразил уверенность, что в нынешних условиях общественную активность надо сократить по максимуму и привить всех, кто контактирует с людьми по работе.
«Стоит оставить открытыми только магазины, аптеки, заведения, обеспечивающие жизнедеятельность, остальное всё позакрывать. Либо строго соблюдать режим QR-кодов исключительно для привитых граждан. Что касается вакцинации работников ряда отраслей, давайте будем последовательными: ресторан – 100% весь персонал должен быть привит, безо всяких медицинских отводов, переболел, есть иммунитет – остальные пусть дома сидят», - отметил Владимир Болибок.
Согласно указу президента, главы регионов имеют право продлевать нерабочие дни и после 7 ноября в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации на местах.
Правительству и региональным властям поручено за счет бюджетных средств обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.
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