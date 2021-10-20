Табу на развлечения. В России призвали усилить режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября для противодействия распространению коронавируса. Заработная плата за работниками в этот период сохраняется.

Владимир Болибок обратил внимание, что дети могут стать слабым звеном в цепочке противоэпидемических мер:

«Проблема заключается в том, что детей пока не прививают, поэтому на них система QR-кодов не распространяется, при этом они могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. Представляете: идёт сеанс в кинотеатре, родители, бабушки, дедушки пришли с детьми. Если там окажутся взрослые непривитые и дети - вирусоносители, причём бессимптомные, мы опять получим контакт и заражение», - добавил он.

Эксперт выразил уверенность, что в нынешних условиях общественную активность надо сократить по максимуму и привить всех, кто контактирует с людьми по работе.