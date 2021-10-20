«Лютый произвол». Делягин оценил введение «гибких» нерабочих дней

Необходимо было установить единые критерии для всех регионов, которые помогали бы принимать обоснованные решения в борьбе с коронавирусом, заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее президент России Владимир Путин объявил по всей стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней и раньше, а при необходимости – и продлить их на период после 7 ноября.

«Сама идея борьбы с болезнью при помощи феодальной раздробленности мне не нравится категорически. Если это вызвано наличием болезни, то должны быть конкретные критерии, установленные врачами. Если, например, такая динамика и такая доля заболевших, то такие ограничения, если они выше, то другие. При отсутствии объективных критериев это все оборачивается совершенно лютым произволом. Один губернатор психанул и у него все жестко, а другому губернатору вообще безразлично, может быть, он в глубине души даже в этот коронавирус не верит, у него все будет по-другому, это разрушает единство страны», - отметил Делягин.