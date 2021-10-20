«Лютый произвол». Делягин оценил введение «гибких» нерабочих дней
Экономист уверен, что многие регионы не смогут принять взвешенное решение по поводу продления дополнительных «выходных».
Необходимо было установить единые критерии для всех регионов, которые помогали бы принимать обоснованные решения в борьбе с коронавирусом, заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее президент России Владимир Путин объявил по всей стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней и раньше, а при необходимости – и продлить их на период после 7 ноября.
«Сама идея борьбы с болезнью при помощи феодальной раздробленности мне не нравится категорически. Если это вызвано наличием болезни, то должны быть конкретные критерии, установленные врачами. Если, например, такая динамика и такая доля заболевших, то такие ограничения, если они выше, то другие. При отсутствии объективных критериев это все оборачивается совершенно лютым произволом. Один губернатор психанул и у него все жестко, а другому губернатору вообще безразлично, может быть, он в глубине души даже в этот коронавирус не верит, у него все будет по-другому, это разрушает единство страны», - отметил Делягин.
По его словам, население не было готово к дополнительным «выходным», а на глав регионов теперь возложена дополнительная ответственность за возможное продление нерабочих дней.
«У нас есть регионы, где медицинских школ по объективным причинам нет, нет там медицинских вузов, и никогда не было. Губернатору такого региона даже посоветоваться не с кем. Это будет опять лютый бессмысленный произвол, потому что губернатор не имеет возможности принять правильное решение. Что будут люди делать в эту внезапно упавшую на них неделю? Поехать куда-то отдыхать не успеют, да и погода не та, сельхоз работами тоже никто заниматься не будет, люди пойдут в торговый центр, где давка больше, чем на рабочем месте. Они будут сидеть дома и пить алкогольные напитки. У меня ощущение, что с врачами советовались крайне недостаточно»,- объяснил он.
Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, однако гражданам необходимо будет ограничить даже частные контакты. Такой комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее дал академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.
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