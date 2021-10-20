«Помогать будет некому». Ковидные каникулы больше всего нужны врачам
По словам Евгения Тимакова, сейчас в больнице на одного медика в среднем приходится больше 100 пациентов.
Краткосрочные «каникулы» оправданы в нынешних эпидемических условиях, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Президент России Владимир Путин ранее в среду объявил по всей стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней заранее, либо продлить их на период после 7 ноября.
«То, что вводятся выходные – абсолютно правильно, абсолютно обоснованно. Коронавирус не остановится, пока мы не приобретем иммунитет либо путем вакцинации, кто готов будет сделать прививку и не играть в лотерею, либо естественным путем. В таком случае исход будет не всегда благополучный. Вопрос – когда и как мы это сделаем. Если мы приобретем его сейчас одновременно, то наши больницы будет переполнены, и тем, у кого будет протекать инфекция в тяжелой форме, негде будет получать лечение. А помимо койкомест есть еще и врачебные ресурсы. Сейчас по 100 с лишним человек на врача, невозможно лечить в таких условиях. Соответственно, нам нужно снизить число людей, которые будут поступать в больницы. Для этого люди не должны контактировать друг с другом по максимуму», - отметил врач.
По словам Тимакова, действенность введенных ограничений напрямую связана с сознательностью самих жителей России.
«Меры хорошие, с другой стороны, всё зависит от населения. Должна быть ответная мера и с другой стороны. Вместо того, чтобы сейчас побыть дома, все побежали что делать? Скупать путевки и ехать в туристические страны. Только не забывайте, ребята, что там, куда вы едете, система здравоохранения совсем не такая, как в мегаполисах, в Москве или в Питере, и помогать там будут на том уровне, какой есть, в перегруженных больницах и с меньшим количеством врачей, потому что отток врачей был в регионы с другими условиями работы. Можно поехать, а можно прислушаться, разобщить источники инфекции и уменьшить количество заболевших и помочь тем, кто заболеет в серьезной форме», - обратился врач к согражданам.
При этом инфекционист напомнил, что продление выходных может всерьез ударить по другим сферам жизни.
«Это будет зависеть от состояния бизнеса, от состояния пострадавших отраслей. Это весы, на чаши которых кладутся разные параметры, в том числе и экономические. Если экономика схлопнется, то и помогать-то будет некому и нечем. Сейчас нерабочие дни сильно по экономике не ударят. Но если это будет длительный срок, то уже ситуация будет более серьезной. Я бы предложил не выходные продлевать, а сделать дистанционную учебу на недели 2-3 для студентов и для школьников», - подытожил специалист.
Ранее президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что ограничения для точек торговли и общественного питания могут обернуться многомиллионными убытками.
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