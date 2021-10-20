«Помогать будет некому». Ковидные каникулы больше всего нужны врачам

По словам Евгения Тимакова, сейчас в больнице на одного медика в среднем приходится больше 100 пациентов.

Краткосрочные «каникулы» оправданы в нынешних эпидемических условиях, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Президент России Владимир Путин ранее в среду объявил по всей стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней заранее, либо продлить их на период после 7 ноября.

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«То, что вводятся выходные – абсолютно правильно, абсолютно обоснованно. Коронавирус не остановится, пока мы не приобретем иммунитет либо путем вакцинации, кто готов будет сделать прививку и не играть в лотерею, либо естественным путем. В таком случае исход будет не всегда благополучный. Вопрос – когда и как мы это сделаем. Если мы приобретем его сейчас одновременно, то наши больницы будет переполнены, и тем, у кого будет протекать инфекция в тяжелой форме, негде будет получать лечение. А помимо койкомест есть еще и врачебные ресурсы. Сейчас по 100 с лишним человек на врача, невозможно лечить в таких условиях. Соответственно, нам нужно снизить число людей, которые будут поступать в больницы. Для этого люди не должны контактировать друг с другом по максимуму», - отметил врач.

По словам Тимакова, действенность введенных ограничений напрямую связана с сознательностью самих жителей России.

«Меры хорошие, с другой стороны, всё зависит от населения. Должна быть ответная мера и с другой стороны. Вместо того, чтобы сейчас побыть дома, все побежали что делать? Скупать путевки и ехать в туристические страны. Только не забывайте, ребята, что там, куда вы едете, система здравоохранения совсем не такая, как в мегаполисах, в Москве или в Питере, и помогать там будут на том уровне, какой есть, в перегруженных больницах и с меньшим количеством врачей, потому что отток врачей был в регионы с другими условиями работы. Можно поехать, а можно прислушаться, разобщить источники инфекции и уменьшить количество заболевших и помочь тем, кто заболеет в серьезной форме», - обратился врач к согражданам.

При этом инфекционист напомнил, что продление выходных может всерьез ударить по другим сферам жизни.

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«Это будет зависеть от состояния бизнеса, от состояния пострадавших отраслей. Это весы, на чаши которых кладутся разные параметры, в том числе и экономические. Если экономика схлопнется, то и помогать-то будет некому и нечем. Сейчас нерабочие дни сильно по экономике не ударят. Но если это будет длительный срок, то уже ситуация будет более серьезной. Я бы предложил не выходные продлевать, а сделать дистанционную учебу на недели 2-3 для студентов и для школьников», - подытожил специалист.

Ранее президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что ограничения для точек торговли и общественного питания могут обернуться многомиллионными убытками.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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