«Помогать будет некому». Ковидные каникулы больше всего нужны врачам

Краткосрочные «каникулы» оправданы в нынешних эпидемических условиях, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Президент России Владимир Путин ранее в среду объявил по всей стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней заранее, либо продлить их на период после 7 ноября.