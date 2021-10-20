Самоконтроль VS COVID. Академик РАН призвал граждан к сознательности в нерабочие дни
Доктор медицинских наук Покровский оценил эффективность ограничительных мер в борьбе с коронавирусом.
Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, однако гражданам необходимо будет ограничить даже частные контакты. Такой комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.
«Существенный фактор нерабочих дней заключается в том, что будут разобщены большие производственные коллективы, люди будут меньше общаться по работе. Это снизит распространение коронавируса. В то же время, есть риски, что люди будут, если не посещать торговые центры, то ходить друг к другу в гости, общаться уже без масок. Нужно призвать граждан к ограничению и такого рода контактов», - подчеркнул специалист.
По словам Покровского, контролировать такого рода активность практически невозможно, поэтому на первый план выходит сознательность самих граждан:
«Отправлять патрули на улицы, запрещать выходить – не вариант. В первую очередь, здесь необходим самоконтроль. Люди должны понимать, что, если уж ограничивать контакты, то не только производственные и на транспорте, но и бытовые свести к минимуму».
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что оформит сегодня документально объявление периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями для борьбы с коронавсирусом. Эта тема обсуждалась на совещания с членами правительства.
Что касается возможности продления таких нерабочих дней, то здесь, по словам академика РАН, необходимо учитывать ситуацию в конкретных регионах.
«При принятии решений на местах будут ориентироваться на текущие уровни заболеваемости. В принципе, конечно, чем дольше будет режим нерабочих дней, тем лучше - больше будет эффект. Однако здесь уже будут волновать экономические факторы», - отметил Вадим Покровский.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства допустил возможность продления нерабочих дней и после 7 ноября, если того потребует ситуация. Такое решение могут принимать губернаторы.
Ранее в этом году к такой мере прибегали на майские праздники, которые фактически продлились с 1 по 10 мая. Президент тогда назвал такой шаг в целом оправданным, так как заболеваемость ковидом в результате стала снижаться.
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