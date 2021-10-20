Самоконтроль VS COVID. Академик РАН призвал граждан к сознательности в нерабочие дни

Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, однако гражданам необходимо будет ограничить даже частные контакты. Такой комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

«Существенный фактор нерабочих дней заключается в том, что будут разобщены большие производственные коллективы, люди будут меньше общаться по работе. Это снизит распространение коронавируса. В то же время, есть риски, что люди будут, если не посещать торговые центры, то ходить друг к другу в гости, общаться уже без масок. Нужно призвать граждан к ограничению и такого рода контактов», - подчеркнул специалист.